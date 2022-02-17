惡女兒過年連2天動手打死母親　屋外垃圾桶驚見滿滿啤酒罐

▲潘家外的垃圾桶有許酒瓶空罐。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓女子（48歲）長期有吸毒及酗酒習慣，今年大年初二（2日）疑似酒後失控，毆打潘姓母親（68歲）導致肋骨斷裂、顱內出血，送醫後不治死亡，潘母目前居住的大樓鄰居表示，潘家是低收入戶，潘母有肺纖維化的宿疾，身體虛弱，呼吸器幾乎不離身，平常都靠陳姓孫女照料，動手的陳女平常與丈夫同住，偶爾回來潘家也常酒後鬧事，沒想到這次竟失手打死母親，讓人不勝唏噓。

記者今天走訪潘母住處，發現屋外垃圾桶裡都是疑為陳女留下的啤酒罐，鄰居指出，潘家目前是租屋而住，原本潘母一人獨居套房，2、3年前身體變差後，才和孫女一起換了一間兩房的房子，每個月租金6800元，可再扣除低收入戶租金補助3200元，潘母因肺纖維化經常出入醫院，孫女則是從事服飾業，收入也不高，但仍與阿嬤同住照顧生活。

據了解，陳女早年疑似有一次婚姻，育有一女一子，後來離婚後又與現在的丈夫結婚同住在小港，平常大概一個月會回來看母親一次，陳女有吸食毒品和酗酒的習慣，精神狀況不穩定，回到潘家也常常與母親吵架，陳女的女兒夾在中間，兩面不是人，潘家也曾有家暴通報記錄。

鄰居透露，曾有衛生局人員因為陳女的酗酒和酒精中毒問題到潘家，想訪視陳女提供就醫協助，但因陳女很少住在潘家而沒成功，沒想到陳女這次會動手打媽媽，甚至害死母親，可說是人倫悲劇。