LIVE／不明感染源擴散「台北苗栗台東都爆確診」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

本土疫情持續，新北設計師同時段於餐廳用餐的房屋行銷人員職場有3人確診，今天台東也有新病例，曾經和房屋行銷公司案19816於錢櫃KTV歡唱，高雄砂石場傳播鏈造成苗栗一家族多人染疫，今再增加2人確診。相關情況預將由指揮官陳時中於下午記者會中說明。

新北設計師（案19665）再增接觸者染疫，分別為同住室友二採陰轉陽（案19860）以及同餐廳用餐的房屋行銷公司人員（19813），而該人員職場又驗出2人（19859、19816）確診，目前該條傳播鏈累積5人染疫。

台東今日（17）公布，衛生局16日晚間接獲一位30多歲的女性，自述為台北確診個案（案19816）之接觸者，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱，因此被匡列為居家隔離者，台東縣衛生局接獲台北市衛生局通知後，也立即派防疫專車將女子送往醫院採檢，而女子經PCR採檢後確診。

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桃園確診航警（案19763）隱匿曾到北投載女兒從工作地返住家，台北市於16日匡列該名住在北投區的航警女兒後，採檢確診。

高雄砂石場傳播鏈造成苗栗一家族群聚染疫，今天再新增兩例確診，為此群聚指標司機小阿姨的公公（案19880，男性88歲，CT值19.6)及婆婆(案19879，女性86歲，CT值16.7)。

▲中央流行疫情指揮中指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）