高貴媽要小孩95分「但不能一直看書」　安親班老師崩潰：沒辦法教

▲小學生有寫不完的作業，孩子跟安親班老師都很累。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣幾乎所有小朋友都上過安親班，一名補教女老師這幾年開始反思，「安親班到底適不適合存在呢？」每天都有大量作業等待她批改，還得面對要求很多的家長，先前有一名媽媽要求孩子必須95分以上，但是「不能讓他一直寫跟一直看書」，因為孩子有近視，種種不合理要求讓她壓力爆棚。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，日前遇到一名媽媽很驕傲地說，「我的孩子很會讀書，但是上個安親班上了半年成績一直不好」，希望老師能督促孩子成績維持在95分以上，但又不能逼小孩一直看書，因為孩子「有高度近視」。這位媽媽接著說，她每天睡前都會問小孩「安親班老師今天有沒有上課？」除了學校作業、安親班評量以外，她還自己準備了試題讓孩子去安親班寫，希望能儘速提升孩子成績。

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▲安親班老師每天批改的作業量。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO聽完以後無奈又生氣，「媽媽，我們不是資優班的，也不是保證班」，老師只能盡力將所學知識教給孩子，至於每位學生能否吸收就得看個人狀況，老師實在很難將所有注意力都放在其中一個小孩身上，「如果您要這樣對老師要求他的成績，那我們可能沒辦法教她喔！」

原PO也曬出平時批改的作業量，每位小朋友的評量堆起來像一小山，且這只是平常的作業量，連假或是月考前是2倍以上，「假如沒有安親班這個行業存在，國小老師還會有這麼多作業可以出嗎？」

網友紛紛留言，「看到這疊……翻起內心的恐懼」、「安親班老師最主要是協助孩子們完成學校的作業，很多家長抱著一個心態，我付錢所有事情在安親班完成」、「感同身受⋯安親菜鳥路過，每天都在水深火熱恨不得有八隻手」、「一直以來家長對補習班跟安親班有認知上的差異。」