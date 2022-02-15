金正恩新造型曝光！頂超潮油頭+墨鏡　高調帥看爆破現場

▲金正恩以新造型現身開工儀式。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩近幾個月出席公開場合的裝扮越來越多元，相較以往單調的軍裝或是人民裝，他開始嘗試各種「穿搭」。他12日出席開工典禮並觀看爆破儀式時，則是穿著一襲軍綠色的防風外套配上黑色墨鏡，同時往後梳起油頭，展現獨特的「北韓潮流」。

根據《朝中社》報導，金正恩12日參加平壤一個1萬多戶住宅工地的開工儀式，不過引人注目的並非他的演說內容，而是再度以全新造型現身的金正恩本人。從《朝中社》公開的照片可以看到，金正恩這次沒有穿著人民裝和軍裝，反而是穿著休閒的防風外套參加此次大型開工典禮。

▲▼平壤新住宅建設工程開工爆破。（圖／朝中社）



金正恩當天不但發表演說，同時也一同欣賞了新建地的爆破儀式，而戴著漆黑墨鏡的他則是顯得更有派頭。事實上，北韓自2021年起正式推動5年建設計畫，預計在每年都推出足以容納1萬戶的社會住宅，而這也是此次計畫的第2次開工儀式。此外，於2021年3月開工的首個建設工程目前則尚未完工。

另一方面，金正恩近年大甩肉，身形與以往相比大為消瘦，因此病危說、替身說頻傳，更有許多媒體提出證據表示，近期出現在公開場合的金正恩外表「很不一樣」，可能根本不是同一個人，不過相關傳聞都並未獲得證實。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》