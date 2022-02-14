伊能靜閨蜜被騙投資7位數　亞洲最大家具千金控水殖董座不讀不回

▲亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，指控水產養殖輝藥集團董事長郭泰濂以話術要她投資100萬購買未上市股票。（圖／趙婉欣提供）

記者黃宥寧／台北報導

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，向《東森新媒體ETtoday》獨家指控擁有獨家水產養殖輝藥集團董事長郭泰濂，2020年以「話術」要她投資100萬購買自家未上市股票，對農產業是門外漢的她，在父親建議下決定不投資，豈料郭泰濂以各種推託之詞不願返還100萬元，其妻更在IG上詆毀她，讓趙婉欣決定控告對方詐欺、妨害名譽。更呼籲受騙的人勇於站出來。

▼震興企業創辦人趙宗禮，去年榮獲國家磐石獎。（圖／趙婉欣提供）

震興實業股份有限公司：

•創辦人：趙宗禮

•成立時間：1978年

•員工數： 8000人

•2017年於越南同奈省成立胡志明醫藥大學震興醫院

•榮獲第30屆《國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎》

外型亮麗的趙婉欣不僅是家居企業震興集團千金，更自創家居品牌寬邸，她短短1年內在大陸開了百家店，個性隨和也讓她在娛樂圈和時尚圈都擁有不少好人緣，更是藝人伊能靜的閨蜜，曾被伊能靜邀請一起上真人秀節目《媽媽是超人》。

▼輝藥農業科技董事長郭泰濂不斷催促趙婉欣前往銀行匯款100萬。（圖／趙婉欣提供）

趙婉欣日前向《東森新媒體ETtoday》指控，前年在輝藥農業科技董事長郭泰濂的許姓妻子鼓吹下，投資100萬成立品牌「可維」，專門銷售農產品，但成立過程中雙方經營理念不同，讓趙婉欣決定退股。得知趙婉欣要退出，郭泰濂卻半路殺出，向趙遊說，將100萬改投資他的輝藥農藥科技，過程更不斷吹捧自家公司未來要股票上市，發明的益生菌可以改變世界上土壤跟海洋，不喜歡對別人有猜忌的趙婉欣在郭泰濂催促下，在2020年12月28日前往銀行匯款。

隔年1月11日趙婉欣經左思右想後，認為自己是農業門外漢，決定向郭泰濂表示要退股並返還100萬元，但郭卻以「股票已印製完畢」希望趙別退出，趙也同意，同年月25日郭泰濂再次向趙婉欣打預防針強調「股票不應該賣，我們會上市，市值會很不得了」。趙將郭泰濂及其妻當作是工作上夥伴，更介紹父親趙宗禮給郭泰濂認識，希望郭能擁有更多人脈，更透過高盛關係介紹台鳳（台灣農產食品公司，生產銷售鳳梨產品著名）給郭。

▼輝藥農業科技董事長郭泰濂向趙婉欣強調自家公司未來會股票上市，市值會相當不得了。（圖／趙婉欣提供）

趙婉欣向郭泰濂強調，自己父親在越南有醫院、房地產要管理，加上不是養殖專長，絕對不要向父親邀投資，但郭仍成功遊說趙宗禮投資他們公司。趙婉欣於同年12月17日覺得相當生氣甚至遭工作夥伴背叛，毅然決然退股，並請公司會計負責處理後續，郭將退股協議寫好後，竟向趙婉欣辯稱「我在台灣沒有任何新台幣能返還100萬，因為錢都在大陸」讓趙婉欣氣到不行，因為她屢屢抓包郭泰濂妻子出入高級餐廳，同時認為他不是沒有錢只是不想還。

▼郭泰濂於去年12月20日將退股協議書寄出後無下文，今年1月27日趙寄存證信函，至今仍未收到100萬。（圖／趙婉欣提供）

投資事件過了1年多，迄今趙婉欣不但沒拿到100萬甚至連印好的「股票」都不見蹤影，也讓她在今年1月10月傳訊息給郭泰濂，向他委婉表示「我要成立公司，請還錢」竟遭郭泰濂不讀不回，同年1月27日透過律師寄存證信函給郭，仍無回應，直到今年2月10日到派出所報案提告，郭才緊急與她聯繫。