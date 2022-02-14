　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資撕破臉！伊能靜閨蜜控遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

▲▼ 郭泰濂 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

▲亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣退出輝藥集團投資，豈料董事長郭泰濂不願返還100萬，郭泰濂稍早提4點回應。 （合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，向《東森新媒體ETtoday》指控，擁有獨家水產養殖的輝藥集團董事長郭泰濂，在她決定退出投資後，郭仍不願返還100萬。稍早，郭泰濂也發提出4點回應，他解釋，只要趙婉欣女士願遵守協議，並退出輝藥農業科技，他願安排買回股份，並支付100萬，並強調趙婉欣所提出的指述，與客觀事實多有未符。

趙婉欣指控，2020年郭泰濂以「話術」要她投資輝藥公司100萬，但對農產業是門外漢的她，在父親建議下決定不投資，豈料郭泰濂以各種推託之詞，不願返還100萬元。

▼趙婉欣指控，郭泰濂於去年12月20日將退股協議書寄出後無下文，今年1月27日寄存證信函，至今仍未收到100萬。

▲▼ 趙婉欣 。（圖／趙婉欣提供）

對此，郭泰濂委任律師擬律師函強調：

一、在2021年12月20日收到趙宛欣要退出訊息時，他就立即給了趙退股協議書，趙婉欣收到後也無提出異議，並非不理不睬。

二、只要趙婉欣女士願遵守協議，並退出輝藥農業科技股份有限公司，願安排買回股份，並支付股權新台幣100萬元，且關閉在大陸開設與輝藥生計股份有限公司、輝藥農業科技股份有限公司、可維等相關的公司，並聲明與其公司皆無關聯；由於趙在大陸開設的輝藥生技與可維公司，郭泰濂為2家公司法人，實權為趙，若有法律責任卻由郭承擔，趙宛欣須負責註銷公司。

三、趙婉欣向媒體表示，輝藥公司詐騙，為不實，若詐騙為何會簽下股票轉讓書及股票領取單

四、趙宛欣向媒體表示他父親趙宗禮差點捲入騙局，非事實，事實則是永鵬（趙宗禮公司）在去年12月8日簽約，卻在今年1月11日片面毀約。

▼郭泰濂強調他們公司並無遭到停牌，仍有農業肥料登記證。（圖／郭泰濂提供）

▲▼ 郭泰濂 。（圖／郭泰濂提供）

《東森新媒體ETtoday》今日稍早致電給輝藥生技董事長郭泰濂，他表示「投資不是說退就退，未來趙小姐仍可以將股票轉讓給他人，都是沒有意見的」，但考量趙小姐有100萬元需要，所以選擇承擔後續，目前他也委任律師與趙婉欣的律師談好在本週將100萬返還；至於趙小姐指控許姓妻子在社群網站連名帶姓毀謗，他則低調表示，他們也有蒐集趙小姐詆毀他們名譽的證據，一定會提告，讓司法還原真相。

郭泰濂許姓妻子同時也向《東森新媒體ETtoday》強調，輝藥公司不是遭停牌，而是正在重新申請改良後最佳配方之溶磷益生菌的認證，對於趙婉新指控的在IG上連名帶姓詆毀名譽，她強調是趙婉欣先開始，甚至開直播讓不知情的網友一起罵，甚至有不知情的網友留「怎麼這麼多壞東西」。

▼趙婉欣強調公司在大陸成立時因疫情，迄今還沒成立，沒成立也無須註銷。（圖／趙婉欣提供）

▲▼趙婉欣 。（圖／趙婉欣提供）

對此，趙婉欣向《東森新媒體ETtoday》再次強調，郭泰濂提及輝藥生技及可維公司因為疫情關係，她本人無法到大陸，因此沒有註冊成功，沒註冊成功何來的註銷，她也請郭泰濂到大陸找律師了解，郭也答應。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
最快能出國玩時間點！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐
沙朗牛排買一送一！　FRIDAYS全台11間分店爽吃
吳奇隆久違現身「挨批全臉浮腫」　照片曝光
鄭亨敦母腦中風離世！跟Rain來台放天燈祈求：讓媽媽再次張眼
重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭
全面備戰打仗！　習近平簽署「新命令」曝光
台南確診足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跆拳道教練欠債欲尋短　女友報警山中找到人車阻憾事

獨／「靈獅」送水某！高雄男勇問回禮...她狠回一句話等收大紅包

買上海房登記妻名下！離婚被「整間拿過去」　前藍議員討回1750萬

投資撕破臉！伊能靜閨蜜控遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

小客車4次變換車道惡擋後方重機　警開罰1.8萬網讚「太棒了」

獨／送「一對靈獅」當情人禮　高雄男曝真心意：珍惜生活

情人節幫老婆補身！大賣場什麼都偷塞背包　被逮辯錢帶不夠

殺2子上兵起底！自稱「詠春傳人」先有後婚　曾怨4萬薪養家壓力大

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

跆拳道教練欠債欲尋短　女友報警山中找到人車阻憾事

獨／「靈獅」送水某！高雄男勇問回禮...她狠回一句話等收大紅包

買上海房登記妻名下！離婚被「整間拿過去」　前藍議員討回1750萬

投資撕破臉！伊能靜閨蜜控遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

小客車4次變換車道惡擋後方重機　警開罰1.8萬網讚「太棒了」

獨／送「一對靈獅」當情人禮　高雄男曝真心意：珍惜生活

情人節幫老婆補身！大賣場什麼都偷塞背包　被逮辯錢帶不夠

殺2子上兵起底！自稱「詠春傳人」先有後婚　曾怨4萬薪養家壓力大

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

休旅大軍到港！汎德永業1月營收45.9億創新高　今年展望樂觀

吃一口就好！　盤點10大減肥「破功」瞬間　追劇排在第三

根本是台中版丹丹！超大木桶裝麵線＋雞腿排　芋泥吐司一咬就爆漿

徐凱希躲狂粉「載林宥嘉、楊宗緯狂飆」　曝驚險過程

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

中保科技1月營收成長6.64％　旗下立偉電榮獲SNQ認證

連千毅辣妹班底5年前舊照流出！　「不到40kg」淡妝臉網：不認得

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

上兵殺子墜樓「搶救後仍昏迷」！妻簽放棄急救同意書

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

新店氣爆1女死亡　陽台鐵窗炸飛3傷

孫生媽又偷LV包說謊　監視器戳謊言

女童內湖警察公墓遇害　26年管理員說靈異經歷

貨車倒退嚕撞公車　駕駛肉身擋遭夾慘死

司法院證實：高院法官湯美玉病逝

殺2子上兵起底！自稱「詠春傳人」先有後婚

知名離譜女法官又出事　曠職70天仍月領18萬

丈夫車上找到全家福！她見女主角崩潰提告

更多熱門

相關新聞

伊能靜閨蜜被坑百萬　現身指控水產大亨

伊能靜閨蜜被坑百萬　現身指控水產大亨

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，向《東森新媒體ETtoday》指控，研發「土壤改良益生菌」輝藥集團董事長郭泰濂，邀她以100萬元投資自家公司，趙後來因不熟稔農業決定退出，豈料對方錢不還甚至連訊息也不讀不回，讓她更氣的是，自己的父親差點捲入騙局，也讓趙婉欣決定對郭泰濂及其妻提告詐欺、妨害名譽。

家具千金慘遭水殖董座騙7位數　父親驚人背景曝

家具千金慘遭水殖董座騙7位數　父親驚人背景曝

野狗與小三不得入內　伊蕾女董貼公告判賠

野狗與小三不得入內　伊蕾女董貼公告判賠

貪心男盜領中獎雲端發票　得手2400元下場GG

貪心男盜領中獎雲端發票　得手2400元下場GG

NFT 交易打開的潘朵拉盒子

NFT 交易打開的潘朵拉盒子

關鍵字：

郭泰濂輝藥趙婉欣詐欺妨害名譽趙宗禮

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面