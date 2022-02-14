投資撕破臉！伊能靜閨蜜控遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

▲亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣退出輝藥集團投資，豈料董事長郭泰濂不願返還100萬，郭泰濂稍早提4點回應。 （合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，向《東森新媒體ETtoday》指控，擁有獨家水產養殖的輝藥集團董事長郭泰濂，在她決定退出投資後，郭仍不願返還100萬。稍早，郭泰濂也發提出4點回應，他解釋，只要趙婉欣女士願遵守協議，並退出輝藥農業科技，他願安排買回股份，並支付100萬，並強調趙婉欣所提出的指述，與客觀事實多有未符。

趙婉欣指控，2020年郭泰濂以「話術」要她投資輝藥公司100萬，但對農產業是門外漢的她，在父親建議下決定不投資，豈料郭泰濂以各種推託之詞，不願返還100萬元。

▼趙婉欣指控，郭泰濂於去年12月20日將退股協議書寄出後無下文，今年1月27日寄存證信函，至今仍未收到100萬。

對此，郭泰濂委任律師擬律師函強調：

一、在2021年12月20日收到趙宛欣要退出訊息時，他就立即給了趙退股協議書，趙婉欣收到後也無提出異議，並非不理不睬。

二、只要趙婉欣女士願遵守協議，並退出輝藥農業科技股份有限公司，願安排買回股份，並支付股權新台幣100萬元，且關閉在大陸開設與輝藥生計股份有限公司、輝藥農業科技股份有限公司、可維等相關的公司，並聲明與其公司皆無關聯；由於趙在大陸開設的輝藥生技與可維公司，郭泰濂為2家公司法人，實權為趙，若有法律責任卻由郭承擔，趙宛欣須負責註銷公司。

三、趙婉欣向媒體表示，輝藥公司詐騙，為不實，若詐騙為何會簽下股票轉讓書及股票領取單

四、趙宛欣向媒體表示他父親趙宗禮差點捲入騙局，非事實，事實則是永鵬（趙宗禮公司）在去年12月8日簽約，卻在今年1月11日片面毀約。

▼郭泰濂強調他們公司並無遭到停牌，仍有農業肥料登記證。（圖／郭泰濂提供）

《東森新媒體ETtoday》今日稍早致電給輝藥生技董事長郭泰濂，他表示「投資不是說退就退，未來趙小姐仍可以將股票轉讓給他人，都是沒有意見的」，但考量趙小姐有100萬元需要，所以選擇承擔後續，目前他也委任律師與趙婉欣的律師談好在本週將100萬返還；至於趙小姐指控許姓妻子在社群網站連名帶姓毀謗，他則低調表示，他們也有蒐集趙小姐詆毀他們名譽的證據，一定會提告，讓司法還原真相。

郭泰濂許姓妻子同時也向《東森新媒體ETtoday》強調，輝藥公司不是遭停牌，而是正在重新申請改良後最佳配方之溶磷益生菌的認證，對於趙婉新指控的在IG上連名帶姓詆毀名譽，她強調是趙婉欣先開始，甚至開直播讓不知情的網友一起罵，甚至有不知情的網友留「怎麼這麼多壞東西」。

▼趙婉欣強調公司在大陸成立時因疫情，迄今還沒成立，沒成立也無須註銷。（圖／趙婉欣提供）

對此，趙婉欣向《東森新媒體ETtoday》再次強調，郭泰濂提及輝藥生技及可維公司因為疫情關係，她本人無法到大陸，因此沒有註冊成功，沒註冊成功何來的註銷，她也請郭泰濂到大陸找律師了解，郭也答應。