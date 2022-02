伊能靜閨蜜被坑百萬　怒控水產大亨：產品被停牌當天還簽約

▲亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣,指控水產養殖輝藥集團董事長郭泰濂以話術要她投資100萬購買未上市股票。(圖/趙婉欣提供)

記者黃宥寧/台北報導

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣,向《東森新媒體ETtoday》指控,研發「土壤改良益生菌」輝藥集團董事長郭泰濂,邀她以100萬元投資自家公司,趙後來因不熟稔農業決定退出,豈料對方錢不還甚至連訊息也不讀不回,讓她更氣的是,自己的父親差點捲入騙局,也讓趙婉欣決定對郭泰濂及其妻提告詐欺、妨害名譽。

輝藥農業科技股份有限公司:

•代表人:郭泰濂

•成立時間:2018年3月6日

•資本總額:2億元

•以微生物技術投入對農業與環境有益的研究,並開發出可用於改良耕作土壤、養殖水質以及提升作物生長的益生菌產品,近期主打益生菌搭配生物絮凝技術能大幅提升養殖育成率,廣泛用於白蝦、草蝦、等戶外養殖

2020年趙婉欣以新台幣100萬元投資輝藥集團未上市股票,過程中她認為自己是農業門外漢決定退出,豈料輝藥集團董事長郭泰濂簽好退股協議書後,仍不返還100萬,後續直接搞失蹤,不讀不回訊息,直到上周她前往報警,郭泰濂才緊張地傳訊息「We need to talk,call me back」(我們需要談談,給我回電話)。

▼趙婉欣認為郭泰濂明知道自家公司已收到台中市政府停牌函文,仍隱瞞事實與她父親簽約。(圖/趙婉欣提供)

越講越氣的趙小姐,手不斷顫抖向記者表示,會決定報警提告,全都是因為她平常不太會使用網路,今年初女兒向她表示上Google搜尋「輝藥農業科技集團」會搜出許多資訊,女兒以訊息方式傳了台中市政府去年12月8日停止輝藥農業科技股份有限公司的「輝藥農業微生物有機肥-溶磷益生菌」產品登載為有機農業商品化資材-土壤肥力改良資材網路公開品牌資訊,讓她整個氣到火冒三丈,因為市政府發函當天,正是郭泰濂與其父親簽約合作同天,她認為郭簽約前已經就得知自己公司有產品遭停牌,卻隱瞞事實仍與父親簽約。

▼輝藥農業科技集團董事長郭泰濂許姓妻子在IG連名帶姓發聲明。(圖/趙婉欣提供)

一棒敲醒夢中人,趙婉欣才突然想起,這中間郭泰濂時常向她說嘴,他認識7-Eleven的女兒、農委會的某某等,甚至與這些大人物經常吃飯,此時,她才覺得自己應該是被對方的話術騙了。趙婉欣後來將輝藥農業科技集團停牌訊息PO社群媒體Instagram,以文字打上「停牌了?」卻引來郭泰濂許姓妻子不滿,直接在IG上連名帶姓PO與投資無關的詆毀文字,讓趙婉欣感到莫名其妙,自己從未將別人搞到身敗名裂甚至欠過別人一毛錢,何來荒唐之說,因此也讓她決定對許女提告妨害名譽。

▼趙婉欣已對郭泰濂夫妻提告。(圖/趙婉欣提供)

最後,趙婉欣語重心長指出「錢不是最大的問題!」,但絕對無法容忍別人詆毀她與家人名譽,同時她也認為輝藥集團疑用「龐氏騙局」以印股票換現金方式不法吸金,她也呼籲若有人跟她一樣遭騙,要勇於站出來。

《東森新媒體ETtoday》今(14日)致電給輝藥生技董事長郭泰濂,他則表示「投資不是說退就退,未來趙小姐仍可以將股票轉讓給他人,都是沒有意見的」,但考量趙小姐有100萬元需要,所以選擇承擔後續,目前他也委任律師與趙婉欣的律師談好在本週將100萬返還;至於趙小姐指控許姓妻子在社群網站連名帶姓毀謗,他則低調表示,他們也有蒐集趙小姐詆毀他們名譽的證據,一定會提告,讓司法還原真相。

對此,律師解釋,刑法第339條規定:「意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」倘若該公司仍有在營運,並非空殼公司,提告後檢察官可能會認為屬民事糾紛而給予不起訴處分,但詳細仍要看雙方當時投資合約內容。