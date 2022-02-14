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伊能靜閨蜜被坑百萬　怒控水產大亨：產品被停牌當天還簽約

▲▼ 趙婉欣。（圖／趙婉欣提供）

▲亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，指控水產養殖輝藥集團董事長郭泰濂以話術要她投資100萬購買未上市股票。（圖／趙婉欣提供）

記者黃宥寧／台北報導

亞洲最大家居企業震興集團董事長趙宗禮千金趙婉欣，向《東森新媒體ETtoday》指控，研發「土壤改良益生菌」輝藥集團董事長郭泰濂，邀她以100萬元投資自家公司，趙後來因不熟稔農業決定退出，豈料對方錢不還甚至連訊息也不讀不回，讓她更氣的是，自己的父親差點捲入騙局，也讓趙婉欣決定對郭泰濂及其妻提告詐欺、妨害名譽。

輝藥農業科技股份有限公司：
•代表人：郭泰濂
•成立時間：2018年3月6日
•資本總額：2億元
•以微生物技術投入對農業與環境有益的研究，並開發出可用於改良耕作土壤、養殖水質以及提升作物生長的益生菌產品，近期主打益生菌搭配生物絮凝技術能大幅提升養殖育成率，廣泛用於白蝦、草蝦、等戶外養殖

2020年趙婉欣以新台幣100萬元投資輝藥集團未上市股票，過程中她認為自己是農業門外漢決定退出，豈料輝藥集團董事長郭泰濂簽好退股協議書後，仍不返還100萬，後續直接搞失蹤，不讀不回訊息，直到上周她前往報警，郭泰濂才緊張地傳訊息「We need to talk,call me back」（我們需要談談，給我回電話）。

▼趙婉欣認為郭泰濂明知道自家公司已收到台中市政府停牌函文，仍隱瞞事實與她父親簽約。（圖／趙婉欣提供）

▲▼ 趙婉欣 。（圖／趙婉欣提供）

越講越氣的趙小姐，手不斷顫抖向記者表示，會決定報警提告，全都是因為她平常不太會使用網路，今年初女兒向她表示上Google搜尋「輝藥農業科技集團」會搜出許多資訊，女兒以訊息方式傳了台中市政府去年12月8日停止輝藥農業科技股份有限公司的「輝藥農業微生物有機肥-溶磷益生菌」產品登載為有機農業商品化資材-土壤肥力改良資材網路公開品牌資訊，讓她整個氣到火冒三丈，因為市政府發函當天，正是郭泰濂與其父親簽約合作同天，她認為郭簽約前已經就得知自己公司有產品遭停牌，卻隱瞞事實仍與父親簽約。

▼輝藥農業科技集團董事長郭泰濂許姓妻子在IG連名帶姓發聲明。（圖／趙婉欣提供）

▲▼ 趙婉欣。（圖／趙婉欣提供）

一棒敲醒夢中人，趙婉欣才突然想起，這中間郭泰濂時常向她說嘴，他認識7-Eleven的女兒、農委會的某某等，甚至與這些大人物經常吃飯，此時，她才覺得自己應該是被對方的話術騙了。趙婉欣後來將輝藥農業科技集團停牌訊息PO社群媒體Instagram，以文字打上「停牌了？」卻引來郭泰濂許姓妻子不滿，直接在IG上連名帶姓PO與投資無關的詆毀文字，讓趙婉欣感到莫名其妙，自己從未將別人搞到身敗名裂甚至欠過別人一毛錢，何來荒唐之說，因此也讓她決定對許女提告妨害名譽。

▼趙婉欣已對郭泰濂夫妻提告。（圖／趙婉欣提供）

▲▼ 趙婉欣。（圖／趙婉欣提供）

最後，趙婉欣語重心長指出「錢不是最大的問題！」，但絕對無法容忍別人詆毀她與家人名譽，同時她也認為輝藥集團疑用「龐氏騙局」以印股票換現金方式不法吸金，她也呼籲若有人跟她一樣遭騙，要勇於站出來。

《東森新媒體ETtoday》今（14日）致電給輝藥生技董事長郭泰濂，他則表示「投資不是說退就退，未來趙小姐仍可以將股票轉讓給他人，都是沒有意見的」，但考量趙小姐有100萬元需要，所以選擇承擔後續，目前他也委任律師與趙婉欣的律師談好在本週將100萬返還；至於趙小姐指控許姓妻子在社群網站連名帶姓毀謗，他則低調表示，他們也有蒐集趙小姐詆毀他們名譽的證據，一定會提告，讓司法還原真相。

對此，律師解釋，刑法第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」倘若該公司仍有在營運，並非空殼公司，提告後檢察官可能會認為屬民事糾紛而給予不起訴處分，但詳細仍要看雙方當時投資合約內容。

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