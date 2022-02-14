「119」平均28秒一通　去年每日急救送醫2416人

▲救護車準備出勤。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

根據內政部統計，2021年消防緊急救護服務出勤次數計113.6萬次，平均每日出勤約3千次，平均27.8秒出勤1次；急救送醫88.2萬人次（平均每日急救送醫2416人次）。

消防緊急救護（119系統）係指緊急傷病患或大量傷病患之現場急救處理及送醫途中之救護，其範圍包括因災害或意外事故急待救護者、路倒傷病無法行動者、孕婦待產者、其他緊急傷病者。

國人對消防緊急救護服務需求長期呈增加趨勢，自2012年出勤101.49萬次、急救送醫82.61萬人次，分別增加至2021年113.58萬次及88.18萬人次，增幅分別為11.92％及6.74％。

2021年消防緊急救護服務情形分析

一、救護出勤



民眾遇有緊急傷病、意外事故或急難時，均可利用「119」電話透過救災救護指揮中心派遣當地消防分（小）隊出勤。

（一）出勤次數：2021年消防緊急救護服務出勤次數計113萬5,845次，較2020年增加0.83％，即平均27.76秒出動1次；其中送醫次數85萬6,830次，未送醫次數（含未發現、誤報、中途取消、拒送、現場死亡等因素）27萬9,015次，救護出勤未送醫比率為24.56％，較2020年增加1.16個百分點，以新北市34.07％、桃園市29.86％、臺中市27.10％出勤未送醫比率較高。

（二）縣市別：2021年每萬人口出勤次數計483.99次，較2020年增加6.31次，以臺東縣每萬人口633.25次及花蓮縣607.37次居前2位，金門縣208.69次及連江縣181.99次較少，顯示「119」服務對於東部縣市緊急救護更為迫切需要。

二、急救送醫人次



2021年急救送醫計88萬1,766人次，平均每日逾2千4百人次，較2020年減少1.05％，其中創傷類占47.64％、非創傷類占52.36％。

（一）創傷類：計42萬93人次，以車禍受傷者28萬2,977人次（占67.36％）最多，摔跌傷者6萬7,964人次（占16.18％）次之，一般外傷者3萬8,888人次（占9.26％）居第3。

（二）非創傷類：計46萬1,673人次，以急病者32萬7,017人次（占70.83％）最多，精神異常者2萬122人次（占4.36％）次之，到院前心肺功能停止者1萬6,276人次（占3.53％）居第3。

（三）縣市別：2021年以新北市13萬9,026人次（占15.77％）最多，高雄市10萬6,211人次（占12.05％）次之，臺中市10萬1,534人次（占11.51％）居第3。

三、急救處置



指消防救護人員執行緊急救護工作時所實施急救處置，包括心理支持、創傷、保暖、呼吸道、心肺復甦術、藥物、其他處置等項目。2021年急救處置計236萬2,710項次，每位急救送醫者平均施予2.68項次。

（一）處置項目：2021年以心理支持81萬9,504項次占急救送醫人次之92.94％為最多，創傷處置79萬6,751項次占急救送醫人次之90.36％次之，保暖30萬6,076項次占急救送醫人次之34.71％居第3。

（二）縣市別：2021年急救處置項次以新北市及臺中市均逾30萬項次較高；平均每位急救送醫者施予急救處置3項次以上縣市包括嘉義縣4.44項次、彰化縣3.31項次、新竹縣3.30項次、連江縣3.11項次、苗栗縣3.05項次及臺中市3.02項次。