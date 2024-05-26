「圍巾捲入輸送帶」勒頸拖行！英行李員終身殘疾　家屬喊告了

▲英國一名行李員圍巾捲入輸送帶，當場遭到勒頸拖行。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）一名行李員圍巾不慎捲入輸送帶，當場遭到勒頸拖行，儘管緊急送醫救治，仍造成嚴重腦傷與終身殘疾。她的家屬如今把雇主一狀告上法院，並且要求支付30萬英鎊（約新台幣1225萬元）轉院費用。

今年2月14日，洛根航空（Loganair）一架客機從蘇格蘭丹地（Dundee）飛抵倫敦。52歲行李員薩赫塔（Jasbir Sahota）正在卸除行李，卻突然被捲入輸送帶的圍巾猛力一扯，頭部首先著地重摔，接著沿路拖行。不過，由於當時乘客已經下飛機，機組人員也無法立即得知下方情況，因此她在事發一陣子後才送醫，情況不樂觀。

On Valentine’s Day this year, 52-year-old Mrs Sahota was left catastrophically injured after an accident with heavy baggage handling machinery and her family’s world fell apart



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薩赫塔22歲起就在希斯洛機場工作，迄今已經30年。歷經這場恐怖意外之後，她不僅腦部損傷，身體傷勢也導致終身殘疾，不僅無法再從事任何工作，也需要長期醫療照護。

薩赫塔家屬本周指控，前東家、機場服務公司孟席斯（Menzies）不聞不問，「把她當作一個數字，而不是有價值的員工。」他們主張，公司起初誓言盡一切努力幫忙，卻沒有信守承諾，反而拋棄了受傷員工，事故發生到現在，唯一提供的實際幫助，就是家屬去探病的計程車費用。

孟席斯證實，一名員工今年稍早在希斯洛機場發生嚴重事故，此案仍在接受積極調查，「由於這起事件仍在進行中，我們目前無法提供任何進一步的細節。我們的心與同事及其家人同在。」希斯洛機場則沒有發表評論。