「圍巾捲入輸送帶」勒頸拖行！英行李員終身殘疾　家屬喊告了

記者吳美依/綜合報導

英國倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)一名行李員圍巾不慎捲入輸送帶,當場遭到勒頸拖行,儘管緊急送醫救治,仍造成嚴重腦傷與終身殘疾。她的家屬如今把雇主一狀告上法院,並且要求支付30萬英鎊(約新台幣1225萬元)轉院費用。

今年2月14日,洛根航空(Loganair)一架客機從蘇格蘭丹地(Dundee)飛抵倫敦。52歲行李員薩赫塔(Jasbir Sahota)正在卸除行李,卻突然被捲入輸送帶的圍巾猛力一扯,頭部首先著地重摔,接著沿路拖行。不過,由於當時乘客已經下飛機,機組人員也無法立即得知下方情況,因此她在事發一陣子後才送醫,情況不樂觀。

