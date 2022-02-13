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社會 社會焦點 保障人權

夫帶癌妻住北市公車亭　警曝常現身派出所原因

警方和志工隊慰問。（翻攝畫面）

▲警方和志工隊慰問。

圖文／鏡週刊

大同分局民生西路派出所與分局同馨志工隊，獲知程姓夫妻要相守在一起，所以，才會以轄內公車亭為「家」後，在今年過年前兩天，帶著紅包及日常生活品到他們的「家」公車亭慰問，他們夫妻看見警方和志工隊來慰問，並送春節紅包與禮品很感謝，所長黃忠道也邀請他們除夕到所圍爐，後因北市在春節前，防疫升為2.5級，他們夫妻以「有他事」，婉拒警方好意。

民生所長黃忠道告訴本刊，程男夫妻在公車亭，沒有攻擊其他民眾，也沒有妨礙民眾的脫序行為，因此，無法讓他們強制離去。又目前社會局人員也在積極協助要安置他們，但是，均遭到程男婉拒，所以，他們夫妻仍暫時以公車亭為棲身所，不過，還是希望有其他方法可以安置他們，以免他們露宿街頭。

據指出，程姓夫妻即使感情再好，但夫妻兩人還是會吵架，只要發生爭吵，程男就會自己離「家」，如果程男1、2個小時沒回「家」，程妻就會到派出所請警員幫忙找老公，然後自己就會坐在派出所，等候老公來接她回「家」，因此，警員只要一見到程妻到派出所來，就知道他們夫妻吵架，便會代為聯絡程男要他回「家」。

▼警方年前慰問。

警方年前慰問。（翻攝畫面）

黃忠道說，程男接到警員電話後，便會到派出所來將老婆接回「家」，然後兩夫妻就會手牽手回家，他們夫妻是派出所的常客，只要民眾需要警方協助，警方都會盡力協助需要幫忙的民眾。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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