台東民衆鍾情莫德納！300劑瞬間秒殺　東醫：2週還有500劑

▲部東醫院300劑莫德納疫苗採取分散人流方式，每批控制在50人左右。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東民眾鍾情莫德納疫苗屢傳預約不到，衛福部台東醫院11日下午配合1922平台的專診300劑瞬間秒殺，因應保持社交距離，該院分散人流每批放行50人施打，順利打到第三劑的趙林秋蘭女士笑得開心，身旁坐著的孫子直言第21期1922平台開放登記之前，「整個台東都約不到莫德納」。

▲醫師仔細詢問施打民眾的身體狀況。

部東醫院施打第21期預約的莫德納疫苗從下午一點半早早就有民眾在門口排隊，院方出動支援人力引導民眾事先過卡依序等候，剛報到的家醫科醫師林哲彬詢問每一位民眾近期的身體狀況，還有一位阿嬤連續三次打疫苗都遇見同一位護理師，因為打完前兩劑都沒有副作用，她高興得自言自語「一切平安一切平安」。

▲部東300劑莫德納3小時順利施打完畢，人流順暢

住在康樂的吳小姐推著76歲的阿嬤坐著輪椅夾在隊伍中等待，她說知道1922平台再度開放登記第三劑莫德納疫苗的時候，當天時間還沒到就在電腦前面備好阿嬤的資料，10分鐘順利登記，她說「阿嬤前面兩劑是打AZ，看新聞和網路大多推薦老人家第三劑打莫德納比較讓人放心」。

部東醫院藥劑科主任范龍昇說，二月份接下來的兩週還有新到貨的莫德納，總數約在500~600劑左右，需要的民眾可以盡速在1922平台預約，他也提醒民眾，打得到的疫苗就去打！