烏俄核戰危機升級！邊界驚見蘇聯原子炮　核彈隨時直射烏國第2大城

▲俄軍已在烏俄邊界部署可發射核彈的2S7自走砲。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

有目擊者在距離烏克蘭邊境僅16公里的俄羅斯小鎮Vesela Lopan直擊，俄軍已在當地部署可發射核彈的2S7自走砲（2S7 Pion／2S7 Malka），射程範圍更直接涵括了烏克蘭擁有130萬人口的第2大城卡爾可夫（Kharkiv），引發各方憂慮，擔心烏俄間的緊張對峙可能引爆核衝突。

#OSINT

February 7, 2022. Vesela Lopan, #Russia. In this video, @InformNapalm volunteers noticed large caliber #artillery 2S4 Tyulpan and 2S7M Malka with registration numbers, which belong to the 45th artillery brigade of the Russian Armed Forces (military unit 31969). pic.twitter.com/05tKu8848g — InformNapalm (@InformNapalm) February 10, 2022

據外媒報導，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）警告，若西方無視俄國的關切、讓烏克蘭加入北約（NATO），就會發動核武戰爭後，網上就流出影片，顯示俄軍已在烏俄邊境部署被稱為「蘇聯原子炮」的2S7自走砲，讓烏俄兩國爆發核武戰爭的風險升級。

2S7自走砲是世上最強大的自走砲之一，它可以同時攜帶4枚203公釐的核彈，最大射程可達47公里，因此部署在Vesela Lopan的自走砲，有能力直接擊毀烏克蘭擁有130萬人口的第2大城卡爾可夫。與此同時，就在2S7自走砲的數百英里之遙，數以萬計的俄軍也在白俄羅斯，參加冷戰以來規模最大的軍事演習。

然而，俄國情報官員卻將緊張的局勢歸咎於烏克蘭與西方國家。俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）最近指責烏克蘭正在密鑼緊鼓地備戰，以向俄方發動一場由西方支持的戰爭，更聲稱這場大戰將威脅「人類的生存」。

俄羅斯近來也不斷淡化自身在烏俄緊張局勢中先發制人的行為。報導稱，俄羅斯國家電視台最近常常在新聞中，將烏克蘭在頓巴斯地區（Donbass）的軍事行動描述為「進攻」，而俄羅斯聯邦安全局（FSB）反情報機構也拘留了數十名年輕人，控訴他們是在俄羅斯多所學校發動恐怖襲擊的烏克蘭幕後主使。

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