烏俄核戰危機升級！邊界驚見蘇聯原子炮　核彈隨時直射烏國第2大城

▲俄軍已在烏俄邊界部署可發射核彈的2S7自走砲。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

有目擊者在距離烏克蘭邊境僅16公里的俄羅斯小鎮Vesela Lopan直擊,俄軍已在當地部署可發射核彈的2S7自走砲(2S7 Pion/2S7 Malka),射程範圍更直接涵括了烏克蘭擁有130萬人口的第2大城卡爾可夫(Kharkiv),引發各方憂慮,擔心烏俄間的緊張對峙可能引爆核衝突。

#OSINT

February 7, 2022. Vesela Lopan, #Russia. In this video, @InformNapalm volunteers noticed large caliber #artillery 2S4 Tyulpan and 2S7M Malka with registration numbers, which belong to the 45th artillery brigade of the Russian Armed Forces (military unit 31969). pic.twitter.com/05tKu8848g