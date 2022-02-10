高雄確診情侶案「追加旅遊足跡」！恆春喝咖啡吃海鮮　急匡列40人

記者趙蔡州、陳崑福／屏東報導

屏東縣政府昨天（9日）公布確診案例，其中有2對情侶初一（1日）及初二（2日）從高雄到屏東旅遊，足跡7鄉鎮至少10多處景點。縣府今日再次追加，情侶之一案19434的確診家人案19435也有屏東縣足跡，相關足跡場所目前已全面消毒，並匡列40人採檢並自主健康管理，疫調正在持續進行中。

▲屏東縣政府10日公布，情侶之一案19434的確診親屬案19435也有屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

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屏東縣衛生局表示，40歲女性案19435為高雄市確診個案，為高雄2對確診情侶之一案19434的親屬，案19435於6日中午11點至12點曾前往恆春阿利海產店、7日中午11點至12點曾前往恆春肥春號咖啡，2處場所目前已全面消毒、匡列40人採檢並自主健康管理。

據悉，高雄市2對情侶（案19380、案19401、案19432、案19434）初一及初二赴屏東多處景點遊玩，不料4人先後於9日、10日檢驗確診，縣府先前已匡列自主健康管理2人、自我健康監測104人，目前91人PCR結果均為陰性，相關疫調、篩檢仍在持續進行中。

▲情侶的旅遊行程引起網友熱議。（圖／記者陳崑福翻攝）

情侶足跡曝光後，有眼尖的網友發現，情侶所前往的景點，都非常值得一遊，包含鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮、鹿境梅花鹿生態園區、知名甜點店、小籠包店、蛋糕店等，皆是人氣景點，Google評論幾乎都超過4.5顆星，直呼「超適合直接存下來，作為下次屏東兩天一夜的行程規劃參考」，引發網友熱議。

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