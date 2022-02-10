板橋家庭群聚定序明天出爐！羅一鈞分析Ct值變化「打工妹發病早」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北板橋群聚目前累積5人，今天並無新增，由於染疫者有一人在北市勤業眾信聯合會計師事務所上班，引發外界關注。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這起群聚基因定序預計明天可以有結果，從Ct值變化推測，指標個案一家四口在打工的妹妹屬於較早發病個案，其男友母親病毒量升高，屬於後期個案。

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，根據疫調，是家庭中的妹妹（案19346）因為生病自我快篩發現陽性，後續才發現家人也確診，由於姐姐（案19355）在台北市信義區台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班，職場人數較多，北市方面特別擴大專案採檢，而昨天妹妹男友的媽媽（案19385）也確診。

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指揮官陳時中今日表示，這起群聚今天到目前沒有擴大，而北市針對會計師事務所初步匡列433人，有324人是陰性，109人還在檢驗中，該公司也展開大規模企業篩檢，準備篩檢3000人，目前篩2800人都是陰性。

至於該群聚的基因定序，羅一軍說明，預期明天會有結果，現在暫時無法粗略研判可能和先前哪一條本土傳播鏈有關連，疫調或流行病學方法也無法確認個案和先前哪些個案有所重疊。

不過，就Ct值變化的部分，一家四口當中的妹妹Ct值從20.4變成26，顯示病毒量下降中，看起來過了急性期，而N抗體陰性，目前來看仍可能是發病較早的，至於她父母的Ct值屬於持平在20多，但媽媽有症狀發病在1/31，比妹妹早，還有待抗體檢驗釐清，目前無法判斷誰先誰後。

至於昨天確診的妹妹男友的媽媽Ct值從34.3下降為17，顯示病毒量升高中，應該是非常近期的感染，屬於後端個案。