杜汶澤花500元挺台農　打開只有一層草莓「下面全海綿」

記者黃翊婷／綜合報導

來台長住的港星杜汶澤9日深夜於臉書PO文，表示某一天晚上在住家附近公園散步，花500元買了一盒草莓支持台灣農產品，沒想到回家打開，發現只有表面第一層是滿滿的草莓，下面全部都是海綿，這才驚覺被坑了。

▲杜汶澤買草莓支持台灣農產品，回家卻發現被坑了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

杜汶澤提到，某日晚上在住家附近公園散步時，看到一名小販在賣草莓，又大顆又香，價錢卻比超市還貴，有一盒100元、500元和1000元的，他覺得應該是因為品質比較好，加上想要支持台灣農產品，見對方生意不怎麼樣，天氣又突然下起雨，於是趕在小販匆忙收拾東西離開前，衝上去買了一盒500元的草莓。

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然而，當杜汶澤回到家打開草莓，卻發現只有表面第一層是滿滿的草莓，「下面全部都是海綿！」9日晚上他出門散步時，看到小販又出來擺攤賣草莓，但生意和上一次一樣，他走了3圈都沒看到有人上前購買，只有小販一個人在街燈下抽菸。

杜汶澤感嘆，人生各有前因，「試問有誰容易呢？如果可以選擇，你寧願做一個給人騙了500元也不會生氣的人，還是他（小販）？希望他有天，可以過得比現在好。」

▼杜汶澤臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）

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