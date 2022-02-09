1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

▲三星摺疊機Z Fold3與Z Flip3，也有破萬元的降價金額。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年一月降價手機排行出爐！本次整體總降幅範圍在6%到35%，月降幅則是2%到12%不等，本月降價金額及降幅最高的是vivo X60 Pro降2,100元，總降價金額累積最高的則是三星Galaxy Z Flip3（8G+128G）。傑昇通信發現自去年底開始，已無4G手機進榜，顯見不只中低價位的5G新機能帶動換機潮，上市一陣子的旗艦機型，硬體規格及配置不差，價格更實惠，反而能加速4G手機汰換。

蘋果iPhone也有三款機型進榜，iPhone 13系列新機降價金額約3千到4千左右，買氣依舊在，但入手價格與前一代相比仍高出許多，因此門市不乏詢問iPhone 12 Pro以上的消費者，從本月降價榜上看到，進榜第十名的12 Pro Max（256G）跟第14名的12 Pro（128G），降幅都有2成，累積總降價金額分別為8,510元及6510元，市場幾乎一機難求，建議可以考慮iPhone 13系列容量較高的規格入手。

▲2022年傑昇通信門市1月手機降價榜。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

一月降價最多的冠軍機型，是去年四月上市開賣的美型旗艦vivo X60 Pro，本月降價2,100元，累積總降價金額為8,500元，也就是用1萬五左右的價格，就能入手五軸防手震的；另一款去年10月上市，影像再升級、前後鏡頭模組都加上蔡司鍍膜的X70，則在降價榜第六名，本月降價1千，總降幅約3成。傑昇通信指出，比較值得注意的是，在12月剛上市的vivo Y76就進榜第12名，官方建售9,990元，目前已經有21%的降幅，讓原本就是萬元有找的中階機型，價格更親民。

而本月降價榜的亮點機型Google Pixel 6系列，本月所有的規格容量全數降價，占排行榜2至5名，月降幅在7%內，傑昇通信表示，影響降價的主因除了與電信業者深度合作外，大幅提升外型及相機外，首次採用Google Tensor處理器是令人矚目的焦點，話題性十足，也相較過往其他Pixel機型熱銷；目前兩款機型Pixel 6及6 Pro，上市逾一季，降幅控制在1成左右，累積總降價金額分別為2,400元及1,800元，正是入手的好時機。

三星Galaxy Z Fold3（12G+256G）與Z Flip3（8G+128G），本月雙雙降價千元，在第七、第八名。兩款摺疊旗艦機上市約五個月，一直都是降價榜及銷量榜常客，目前總降價金額累計約萬元上下，傑昇通信認為，兩款摺疊機上市後不僅使用者體驗佳、口碑好，已讓摺疊機在台灣手機市場嶄露頭角，面對即將迎來的S22旗艦系列，預期讓摺疊機價格再下修。