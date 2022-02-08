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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！力行產業道路狂下石頭雨　居民大喊：阿娘威！

記者高堂堯／南投報導

過去因坍方頻仍、有「全台最爛道路」的仁愛鄉投89（力行產業道路），因近日山區雨勢、地震不斷的影響，15.8K處邊坡7日傍晚又出現大規模落石，道路歲即封閉無法通行；當地居民在山崩瞬間也用手機拍下驚悚畫面，只見碩大石塊隨著煙塵不斷滾落路面，直呼「危險啊！」

▲天雨加上地震又讓力行產業道路出現大量落石而中斷（下同）。（圖／民眾提供）

▲天雨加上地震又讓力行產業道路出現大量落石而中斷（下同）。（圖／民眾提供）

投89線過去逢雨必坍，嚴重影響偏鄉交通運輸；南投縣政府近年才斥資1億4300多萬元於投89線46K＋300施作發祥明隧道災修復建工程，1月底才提前申報竣工，希望讓沿線3村、6部落的2000多位居民終於可以有一條安全回家的道路；不過最近山區天候不佳，加上地震讓土石鬆動，15.8K處還是因落石而被迫中斷。

▲天雨加上地震又讓力行產業道路出現大量落石而中斷。（圖／民眾提供）

從居民拍攝畫面看來，道路邊坡高處先出現塵煙，接著大大小小的石塊便不斷朝低處滾落、逐漸將路面完全覆蓋，有人高喊：「（落石）來囉來囉！」眾人也開始朝反方向退避，紛紛驚呼：「阿娘威！」「都很大顆吶！」「好像下雨！」隨後沿著還能通過的路面快速前進，表示：「只有2個字形容，『危險』啊！」

仁愛警分局昨獲報後，立刻派員暫時封閉該路段，至目前尚無法通行；南投縣政府則指出，山區天候持續不佳，導致邊坡狀況不穩、易有落石坍方，今天將評估現場狀況後再決定是否施工搶通，也提醒用路人留意相關道路資訊、注意安全。

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