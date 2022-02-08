高雄民宅深夜惡火！男醉到叫不醒　女友滅不了火奔屋外求救

▲高雄市林園區漁港路1棟透天民宅，凌晨發生火警。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市林園區漁港路1棟透天民宅，今（8）日凌晨0時55分多發生火警，當時宋姓屋主女友劉女發現房間內竄出火光，緊急要叫醒男友，但男友疑因酒醉叫不醒，劉女只好自己拿臉盆裝水滅火，然而火勢仍持續蔓延並竄出濃煙，劉女只好自己先下樓求救。消防隊獲報前往搶救，約20分鐘撲滅火勢，也順利救出受困的宋男。

▲高雄民宅深夜惡火！男友醉到叫不醒，女友滅不了火奔出求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園區凌晨驚傳民宅火警，消防局獲報後立即出動14車30人前往搶救，到達時已有火煙冒出。宋姓屋主女友劉女慌張表示，男友還在2樓沒下來，當時她發現房間內有火光後就急忙要叫醒他，但都叫不醒，所以自己先去拿水要滅火，不過濃煙越來越大，只好趕快下樓求救。

消防隊立即佈署水線並進入屋內搜救，但在2樓搜索時沒找到宋姓屋主，接著才在2樓往3樓的樓梯上發現屋主，所幸宋男對聲音有反應，生命徵象也正常。

宋男送醫院救治，僅雙手擦傷，意識清楚可對話，火勢也在約20分鐘左右撲滅。至於起火原因仍待火調鑑定釐清。

▲現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊進行災後防火宣導並協助住戶安裝住宅用火災警報器。（圖／記者賴文萱翻攝）