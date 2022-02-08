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年後「職場最強4星座」！命理師曝轉職、留守都旺：等著升官加薪

艾菲爾老師列出4個星座，無論是在原地繼續耕耘或是往外尋求都會很好運。（示意圖／PIXABAY）

▲4個星座無論是在原地繼續耕耘，或是往外尋求都會很好運。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

農曆年後許多人都在觀望著是否該跳槽或留在原職位上繼續努力，只是，世事難料，誰都對未來的事情沒有把握。對此，塔羅專家艾菲爾老師列出4個星座，無論是在原地繼續耕耘或是往外尋求都會很好運；但沒有上榜的人也不用傷心，艾菲爾老師也提點了幾個關鍵，供大家參考。

第4名：天蠍座　尋回工作熱情

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金星已於1月29日在天蠍座學習宮位順行，待在原職務的你，或許有些倦怠了，正愁著如何再找到工作上的熱情，宇宙聽到了你的聲音了，農曆年後的不久，你將有機會職務調動至其他單位，需要時間重新熟悉的工作內容，燃起了你當初進入公司的初衷，從更寬廣的角度檢視你原來打下的基礎，在踏實之中創造出更多業績以及項目，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。農曆年後，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。

第3名：水瓶座　前途光明大好

農曆年間新月誕生在水瓶座的命宮，象徵著美好的開始，你懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，很有可能農曆年後被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司，即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識，下放更多權力給你，甚至提拔你到你心念已久的職位。農曆年後，你的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

第2名：天秤座　小人衰事遠離

農曆年前順行金星守護著天秤座，或許前些日子纏著你不放的小人與倒楣事，終於逐漸遠離，你做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，展開新的工作生涯，如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落。農曆年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友，助你達成心之所願。

第1名：金牛座　聲勢水漲船高

金牛座迎來天王星、守護星金星順行，原先低調默默行事的你，有機會在原本的職位上大展身手、發光發熱，也許是他人的爛攤子需要由你來打火救援，你不但力挽狂瀾，更表現出絕佳的工作能力，讓上級領導、同事們刮目相看，你的聲勢因此水漲船高，升官加薪跟著來。也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。農曆年後，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力做精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢。

農曆年後十二星座「職場去留」關鍵詞，請參考太陽、上升星座。

白羊【事業高掛中天】

金牛【聲勢水漲船高】

雙子【貴人穿針引線】

巨蟹【戀情開花結果】

獅子【職場所向披靡】

處女【偏財降臨入袋】

天秤【小人衰事遠離】

天蠍【尋回工作熱情】

射手【財運爆棚滿溢】

魔羯【愛情事業得意】

水瓶【前途光明大好】

雙魚【各種幸運降臨】

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