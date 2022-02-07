新竹「新城斷層全長20公里」！　學者：若全動恐有規模6.7地震

▲新竹新城斷層地質圖。（圖／翻攝中央地質調查所）



記者許展溢／台北報導

新竹峨眉大年初四、初五2天共發生12起規模3以上地震，由於過去該處地震不常發生，讓不少人擔心怎會這次如此頻繁，中央大學地球科學系教授、台灣地震科學中心主任馬國鳳受訪提到，若以地質和台灣地震危害潛勢分析，和附近較有關的斷層是「新城斷層」，若未來有大地震，最大規模可能會有6.7左右。

新竹地區年初四早上10：44分至晚間7：22，接連發生10起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大規模達到3.7。年初五上午11:52發生芮氏規模3.6地震，地震深度5公里，最大震度新竹地區3級，隨後11:54又發生芮氏規模3.1地震，地震深度6公里，最大陣度峨眉鄉2級。

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氣象局地震測報中心主任陳國昌當天受訪說，以往該地區地震不多，以年初四地震的震央為中心半徑15公里之內，過去30年僅有62起規模3以上地震，最大也僅有規模4，共3起，等於平均1年約只有2起，當天卻一連發生多起，的確比較頻繁，要特別注意，並說「不排除有更大地震發生」。

馬國鳳向《東森新媒體ETtoday》說明，確實該區活動機會不像花蓮外海、西南部或台南多，不過本來就有幾條平常不活躍的地質構造，會產生地震機會，再以台灣島歷史來看其實不驚訝，只是突然安靜這麼久，來個這麼密集，確實要觀察這暗示是什麼。

馬國鳳說，和該區域比較有關的斷層是「新城斷層」，旁邊還有新竹斷層和斗煥坪構造，以新城斷層為例，「全斷層有20公里，全部動起來，最大規模可能會落在6.7」。馬國鳳強調，這12起3以上規模地震，現在無法用科學論斷未來會有很快的6.7地震。

經濟部中央地質調查所曾評估，新城斷層截切時代約距今270年前的階地礫石層，為全新世仍活躍的一條逆移斷層，列為第一類活動斷層。馬國鳳認為，假設真的發生規模6.7，以台灣耐震度來看，會有一定效果，但重要的是，民眾必須有風險管理準備，平常準備好手電筒等緊急避難包，以防萬一。