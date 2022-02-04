每年數億元商機！行政執行署高雄分署線上拍賣教學

▲行政執行署高雄分署拍攝法拍教學影片。（圖／翻攝高雄分署網頁）

記者吳銘峯／台北報導

為了因應每年數億元的商機，法務部行政執行署高雄分署結合不動產與動產的拍賣規則，錄製線上課程放置在官網的「應買人專區」項下的拍賣教學，讓對法拍有興趣的民眾可以透過影片的教學輕鬆了解法拍，方便又簡單。

高雄分署指出，先前曾多次舉辦實體的法拍課程研習活動，然因礙於場地、經費等多因素，包括疫情期間防疫措施的考量等，使得每次現場課程活動所能開放民眾參與的名額多有限，雖然每次活動的報名狀況都非常踴躍，瞬間秒殺，但也正因為如此，高雄分署亦常常接獲民眾詢問為何總是報不到名的電話。

高雄分署因此特別錄製一系列法拍課程的數位影音教材放置在官網應買人專區的拍賣教學(https://www.ksy.moj.gov.tw/259429/942892/1100601/Lpsimplelist)，透過網路影片教學的方式，民眾在家即能進行線上上課，此種線上課程民眾可以對有興趣或聽不懂的地方反覆觀看，讓學習也能因此更加多元與輕鬆。

高雄分署最後強調，每個人都是國家防疫隊的一員，面對疫情仍不應該有時刻的鬆懈，好好宅在家滑滑看看高雄分署的法拍線上課程，不僅可以保護自己跟他人，也能增加對法拍知識的了解!