鄭文燦下令：停止全部大型活動！元宵燈會改採靜態

▲鄭文燦。（圖／翻攝桃園事ＹＴ）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，其中桃園6日新增7名確診個案，皆與亞旭電腦相關。此外，針對桃園相關防疫作為，桃園市長鄭文燦也宣布，停止一切大型活動。

此外，鄭文燦表示，亞旭電腦部分已經進入收尾階段，大致上已經完成，將配合指揮所，針對後續收尾工作協助完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，春節假期即將結束，大型活動都停止，減少群聚、聚餐風險 ，從春節後停止到元宵節，包含元宵燈會在內活動，都採取靜態。