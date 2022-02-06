做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

▲大年初九是「天公生」，子時一到就可以開始拜天公。（圖／記者饒瑞園攝）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初九是玉皇大帝誕辰日，也就是俗稱的「天公生」，各方信徒們會在初八晚上開始準備，11點子時一到就可以開始祭拜，清水孟國際塔羅小孟老師曾發文分享10則拜天公禁忌，包含晚上10點後不能發出噪音、祭拜過程中千萬別催周遭的人「快一點」等，做錯恐影響整年運勢。

一、不可曝曬女性內褲

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民間相傳，天公是男性，因此曝曬女性內褲是對神明不敬。

二、不可隨便傾倒便桶

以免褻瀆天公。

三、不可口出穢言或亂罵髒話

這天玉皇大帝會下凡，千萬別輕易動怒發脾氣，否則會窮一整年。

四、不可在天公生當天發毒誓

在天公生這天發誓最靈驗，特別是男女朋友之間的毒誓，更是萬萬不可。

▲情侶切記，千萬別在這天向彼此發毒誓。（圖／達志／示意圖）

五、不可說「死」字

這天是喜慶之日，不能用「死」字，像是我想死你、愛死你等字眼都是不妥當的。

六、不可指天

因為玉皇大帝掌天，用手指天不禮貌。

七、祭拜時不要對周遭的人說「快一點」

在祭拜時若是向他人催快，會讓神明覺得你沒有誠意、虔心，恐惹怒神明。

▲祭拜時要有恭敬、虔誠的心，千萬別催促他人「快一點」。（圖／記者饒瑞園攝）

八、不能對天空噴水、玩BB槍或對空發射物品

小孩子特別要注意，這天眾神會下凡，如果做出這些事情會驚嚇神靈。

九、初八晚上10點後不可發出噪音

如果車子噪音較大，建議初八晚上10點後別騎車，以免驚擾神靈，不過放鞭炮慶祝則不在此限。

十、最佳時間為初八晚上11點後至初九凌晨

特別是凌晨0時為最佳時機，中南部大多會在半夜放鞭炮慶祝。