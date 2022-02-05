20歲愛上泡夜店「興趣結合工作」自己開一家　幕後功臣竟是她

記者邱中岳／台北報導

就是愛夜店！當興趣結合工作常常是讓人非常嚮往的一件事情，北市某知名夜店老闆在20歲時接觸夜店，在夜場打滾10年後，打造了屬於自己的天地。老闆表示，當時存款不足向母親開口，母親二話不說拿出房契貸款，與另名友人合開夜店。

凱迪，19年前、正值20歲時，第一次去了復興北路上的「VS」夜店，被當時的氣氛感染，開始每周幾乎都去夜店報到，當時發現夜店體制還不健全，所以組成企畫團隊，專門幫夜店做活動企劃，從此以後正式踏入夜店圈。

▲凱迪因為愛去夜店玩，決定把工作結合興趣，開始到夜店打工學習。（圖／記者邱中岳翻攝）

凱迪表示，當時做夜店企劃，因為是外包的關係，所以也決定到自己喜歡的地方「夜店」打工，一邊打工一邊學習下，一路從服務生、吧檯甚至最後做過了夜店所有的職務，升到了店經理的職位，但夢想自己開店的他，決定離開做了10年的地方。

凱迪回憶，2017年籌組自己的夜店，當時遇到1位貴人相挺，2人談妥注資1500萬，但凱迪拿不出750萬，東拼西湊只有450萬，最後只能找上母親開口，原本傳統的母親一反常態相當支持，二話不說將地契拿給凱迪貸款3百萬。

▲凱迪在夜店工作多年後，決定自己開夜店打造屬於自己的風格。（圖／記者邱中岳翻攝）

凱迪在得到母親支持後，希望帶給傳統夜店不一樣的衝擊感，於是運用代表衝擊意義的英文「clash」，因為自己本身英文名字「Kai」，所以店名就取為「klash」，在家人、朋友的支持之下，2017年4月開始經營屬於自己的夜店。

凱迪引以為傲的就是曾經創造出單日百萬的營業額，且原本就讀復興美工廣告設計相關科系，所以對美感、流行感有一定的敏銳度，設計出一套員工制服，因改版後有庫存，因設計感十足、結合年輕人元素，剩餘的120件，上網30分鐘就售完。

「做夜店真的很累」凱迪笑說，當時賭上所有身家，前2年幾乎是每天工作16小時，且都全年無休，舉凡店內的大小事情都親身參與，為的就是不能讓母親、朋友以及合夥人丟臉。

凱迪也強調，向母親借的3百萬貸款快還清了，每年都會包「大紅包」慰勞母親，但2021年遇到疫情衝擊，夜店停業了6個月，最近才又陸續開放解禁，希望2022年能夠繼續加油，讓母親過更好的生活。