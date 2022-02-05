　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲愛上泡夜店「興趣結合工作」自己開一家　幕後功臣竟是她

記者邱中岳／台北報導

就是愛夜店！當興趣結合工作常常是讓人非常嚮往的一件事情，北市某知名夜店老闆在20歲時接觸夜店，在夜場打滾10年後，打造了屬於自己的天地。老闆表示，當時存款不足向母親開口，母親二話不說拿出房契貸款，與另名友人合開夜店。

凱迪，19年前、正值20歲時，第一次去了復興北路上的「VS」夜店，被當時的氣氛感染，開始每周幾乎都去夜店報到，當時發現夜店體制還不健全，所以組成企畫團隊，專門幫夜店做活動企劃，從此以後正式踏入夜店圈。

▲▼凱迪因為愛去夜店玩，決定把工作結合興趣，開始到夜店打工學習。（圖／記者邱中岳攝）

▲凱迪因為愛去夜店玩，決定把工作結合興趣，開始到夜店打工學習。（圖／記者邱中岳翻攝）

凱迪表示，當時做夜店企劃，因為是外包的關係，所以也決定到自己喜歡的地方「夜店」打工，一邊打工一邊學習下，一路從服務生、吧檯甚至最後做過了夜店所有的職務，升到了店經理的職位，但夢想自己開店的他，決定離開做了10年的地方。

凱迪回憶，2017年籌組自己的夜店，當時遇到1位貴人相挺，2人談妥注資1500萬，但凱迪拿不出750萬，東拼西湊只有450萬，最後只能找上母親開口，原本傳統的母親一反常態相當支持，二話不說將地契拿給凱迪貸款3百萬。

▲▼凱迪因為愛去夜店玩，決定把工作結合興趣，開始到夜店打工學習。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲凱迪在夜店工作多年後，決定自己開夜店打造屬於自己的風格。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼凱迪因為愛去夜店玩，決定把工作結合興趣，開始到夜店打工學習。（圖／記者邱中岳攝）

凱迪在得到母親支持後，希望帶給傳統夜店不一樣的衝擊感，於是運用代表衝擊意義的英文「clash」，因為自己本身英文名字「Kai」，所以店名就取為「klash」，在家人、朋友的支持之下，2017年4月開始經營屬於自己的夜店。

凱迪引以為傲的就是曾經創造出單日百萬的營業額，且原本就讀復興美工廣告設計相關科系，所以對美感、流行感有一定的敏銳度，設計出一套員工制服，因改版後有庫存，因設計感十足、結合年輕人元素，剩餘的120件，上網30分鐘就售完。

「做夜店真的很累」凱迪笑說，當時賭上所有身家，前2年幾乎是每天工作16小時，且都全年無休，舉凡店內的大小事情都親身參與，為的就是不能讓母親、朋友以及合夥人丟臉。

凱迪也強調，向母親借的3百萬貸款快還清了，每年都會包「大紅包」慰勞母親，但2021年遇到疫情衝擊，夜店停業了6個月，最近才又陸續開放解禁，希望2022年能夠繼續加油，讓母親過更好的生活。

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
快訊／汐止路面驚現「泡泡」奇景！　現場封鎖
快訊／桃園一天採撿1380人！　結果出爐
快訊／高雄18歲男「開賓士撞機車」！　騎士慘死
快訊／泡湯露營爆意外！　1女遭沖走
「關心您尿尿的地方」大頭看板超爆笑　成熱門走春景點　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止路面驚現「泡泡」奇景　瓦斯管大漏氣警消封鎖現場

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨乾540人　嗆警：不偷不搶怎麼了

開租賃車撿手機悲劇了！撞變電箱車頭全毀　27歲男新春就慘賠

警官19歲子上陽明山因路燈不亮慘摔死　逆轉獲國賠68萬

高雄18歲男「開賓士碰撞機車」！騎士重傷慘死　車體殘骸碎滿地

泰安泡野溪溫泉1女「失足落水」遭沖走　同行5男只找到她背包

20歲愛上泡夜店「興趣結合工作」自己開一家　幕後功臣竟是她

台中男「2巴掌呼死酒友」輕判　檢不服上訴「二審逆轉重判7年2月」

父贈兒房地孝親費5千剩2千　遭逼搬離嗆「是要等到你死？」

軍人示愛小三「名字刺身上」　店家1動作助攻！元配獲賠80萬

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

快訊／汐止路面驚現「泡泡」奇景　瓦斯管大漏氣警消封鎖現場

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨乾540人　嗆警：不偷不搶怎麼了

開租賃車撿手機悲劇了！撞變電箱車頭全毀　27歲男新春就慘賠

警官19歲子上陽明山因路燈不亮慘摔死　逆轉獲國賠68萬

高雄18歲男「開賓士碰撞機車」！騎士重傷慘死　車體殘骸碎滿地

泰安泡野溪溫泉1女「失足落水」遭沖走　同行5男只找到她背包

20歲愛上泡夜店「興趣結合工作」自己開一家　幕後功臣竟是她

台中男「2巴掌呼死酒友」輕判　檢不服上訴「二審逆轉重判7年2月」

父贈兒房地孝親費5千剩2千　遭逼搬離嗆「是要等到你死？」

軍人示愛小三「名字刺身上」　店家1動作助攻！元配獲賠80萬

女星挺雪白巨胸吃壽司！　遭酸「炫富，回去吃烤蜘蛛喝魚露」怒了

陳禹勳與桃猿達成共識　一年約條件不公布

準備收心上班！　2022「開工紅包旺運法」快筆記

建設公司攜手台中捷運+地方中學　打造便捷生活圈

快訊／汐止路面驚現「泡泡」奇景　瓦斯管大漏氣警消封鎖現場

30K男被資遣「才知爸媽藏富24年」　曝超狂月收：想耍廢！網虧爆

卷軸螢幕、AR眼鏡　外媒盤點「新概念」科技產品

曝七六人醞釀交易西蒙斯　籃網對哈登交易持開放態度

5分鐘嗑現煮泡麵！2大超商有「韓國自助煮麵機」　熱門口味是這些

即／桃園一天採撿1380人　結果出爐

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

父贈兒房地　孝親費5千剩2千遭逼搬離

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

更多熱門

相關新聞

淡水信義沿線房價「天上人間」　最貴VS.最便宜價差5倍

淡水信義沿線房價「天上人間」　最貴VS.最便宜價差5倍

軌道經濟是房地產顯學，買房買在捷運站旁是很多人的夢想，尤其是淡水信義線，經過大安區、信義區等精華地段，不過交通方便的代價不小，統計捷運淡水信義線周邊1公里範圍內的平均房價，永康街商圈的東門站以104.2萬元奪冠。

即／胡睿兒北檢報到　要回家需先擬處遇計畫

即／胡睿兒北檢報到　要回家需先擬處遇計畫

Uber司機「撿屍」用完丟路邊　賠錢獲輕判

Uber司機「撿屍」用完丟路邊　賠錢獲輕判

夜店燃放煙火引爆瓦斯！全場人踩人釀17死

夜店燃放煙火引爆瓦斯！全場人踩人釀17死

台中警50天取締千件酒駕　全台明後天再掃蕩

台中警50天取締千件酒駕　全台明後天再掃蕩

關鍵字：

夜店功臣信義區

讀者迴響

熱門新聞

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

初五迎財神！5星座放這金額在床底　成為暴發戶

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

最想住台北哪一區？

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

媽媽「恐怖烤箱」不准丟　照片嚇壞人

吃到飽限90分鐘風潮！燒肉店也淪陷

約會AA制！高薪妹委屈了　網1原因挺女方

關心您尿尿的地方　成彰熱門景點

許維恩公開新房！　「飯店級內裝」首曝光

更多

最夯影音

更多
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面