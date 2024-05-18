台中警界風紀連環爆　30年基層警盼改革：還刑事人員尊嚴

▲▼台中警方破案績效高，但仍傳出風紀問題，基層員警呼籲上級，全面檢討，還刑事人員尊嚴。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方5月以來風紀連環爆，先是前刑大大隊長充當博弈集團內鬼，接著又有小隊長和簽賭集團過從甚密，還疑似收受名車，讓基層辦案人員士氣低落，1名從警30年、擔任刑事20年的基層員警感嘆，大家都知道這是冰山一角，但更令人心寒的是，長官從沒有任何省思解決之道，未來問題仍會發生，他不禁大聲疾呼「還我刑事人員尊嚴」。

20年前，刑事工作是基層員警嚮往的職務，穿便服、上班自由，比派出所制服警察多5000元刑事津貼，偵辦刑案、打擊犯罪的那種威風，如今演變成現在人人喊打、看不起，有如天壤之別。

偵查隊每個偵查佐每個月要有20至24分的刑事分數，以毒品案為例，1件1分，半年統計一次，未達績效，調地、吊牌（刑事證），績效達不到，理應撤換，但最大原因是上級除了要求分數，還額外多了很多工作，也就壓縮辦案成效。

例如公文，以往刑事人員專心辦案，不用處理公文，如今每個人都有上百件各種公文，萬一遇到同單位有人退休、異動、受訓等，他的上百件公文就分配下來，原本就堆積如山，如今更是多到喘不過氣，連假日都要回來加班，毫無休假可言，一旦公文逾期，秘書室、督察室瘋狂追殺，不問原因，就是申誡、記過，毫不手軟。

他表示，為何現在沒有人願意再當刑事人員，長官們應該從公文量、制度、勤務和職等全面檢討，不要動不動就吊牌，給刑事人員一個尊嚴和保障。

台中刑大表示，上個月剛分發14名偵查佐到各分局偵查隊，這14人從去年年底、今年年初，分3次招考進來，原本有15人報考，考量基層刑事人員不足，才放寬錄取，刑大知道刑事人員工作壓力，會向上級反應檢討。