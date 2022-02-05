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姪兒投資失利積欠32萬　詐騙團被揭穿還演到底：姑姑我自想辦法

▲▼陳姓婦人接獲詐騙集團假冒侄兒的電話，表示投資失利要求匯款32萬幫忙，所幸警方及時到場阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓婦人接獲詐騙集團假冒侄兒的電話，表示投資失利要求匯款32萬幫忙，所幸警方及時到場阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓婦人(61歲)日前接獲假冒姪子的詐騙電話，佯稱因投資失利積欠32萬元，哀求匯款協助，所幸在匯款前一刻發現異狀，並在警方的協助下，沒落入詐騙圈套。有趣的是，當詐騙集團得知失敗時，還識趣地傳了「姑姑先不用了，我自己想辦法」的訊息，好讓自己圓場，讓處理員警感到好氣又好笑。

湖內警分局湖內派出所員警日前接獲通報，指出轄區內某住戶疑似接獲詐騙電話，急需警方到場關心。警方抵達後發現，原來是61歲的陳姓婦人，接到一通自稱是姪子的來電，告知她說近日換了新手機，並要求重新互加通訊軟體，但閒聊沒多久就哭訴自己，因投資失利遭銀行追債32萬元，哀求她的幫忙解決，陳女一時心軟，便請女兒前往郵局匯款。

▲▼陳姓婦人接獲詐騙集團假冒侄兒的電話，表示投資失利要求匯款32萬幫忙，所幸警方及時到場阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲假冒姪兒的詐騙人員見事跡敗露，還傳送「姑姑先不用了，我自己想辦法」的訊息，讓處理員警好氣又好笑。（圖／記者吳世龍翻攝）

在場的員警聽聞後，立刻告知陳女說，這就是典型的詐騙手法，並請她提供姪子的銀行帳戶反查，果然該帳戶已為人頭帳戶，讓原本心存懷疑的陳女恍然大悟，更加確定自己遭人詐騙，所幸再匯款前一刻發現。但有趣的是，當陳女知曉是詐騙集團時，這位假冒姪子的男子，還試趣地傳了「姑姑先不用了，我自己想辦法」的訊息，想要為自己圓場，也讓處理員警感到好氣又好笑。

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關鍵字：

詐騙電話銀行帳戶

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