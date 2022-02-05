連喝3攤照開車！柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場出爐





記者陳羿妏／綜合報導

亞運柔道培訓國手楊宇潔今年3月15日酒後開車超載5名同學，不慎自撞翻車，釀1死4傷慘劇。法院日前審理後，依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，將楊女判刑2年，另宣告緩刑5年，期間交付保護管束，並提共40小時義務勞務，可上訴。

▲楊宇潔(左)酒駕判決出爐。（資料照／記者顏如玉攝）

判決指出，楊女（22歲）今年3月14日開車晚間，分別在台東市友人住處、海濱公園、新蘭漁港飲用啤酒，明知酒後不能上路，仍於隔日凌晨2時許，開車超載5名同學，返回市區途中，行經台11線南下147.5公里處、台東縣東河鄉加母子灣路段發生自撞意外，造成張姓學妹拋飛車外，重傷身亡，至於楊女在內的5人，僅1人無傷，其他4人則是輕傷。事後經調查，楊女酒測值高達每公升0.55毫克，被依法送辦。

▲自小客車自撞山壁全車幾乎全毀。（資料照／台東消防局提供）

全案審理期間，楊女坦承不諱，並與張女母親調解成立，對方也表明願意給予楊女緩刑機會。對此，法官審酌，楊女無前科、大學就學中、就學成績良好且有多項體育競技率獲獎紀錄、家庭低收等情狀，依依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，將楊女判刑2年，另宣告緩刑5年，期間交付保護管束，並提共40小時義務勞務，可上訴。

事實上，楊宇潔是2022年杭州亞運柔道培訓隊選手，今年2月到國訓中心培訓，預定到亞運結束，未料竟酒駕，還釀出人命，自毀運動前程。

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