專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！要注意車禍、重病纏身

▲虎年除了屬虎的朋友犯太歲外，屬龍、馬的朋友也要小心遭遇血光之災。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

農曆新年到，不少人會關心自己生肖來年的運勢走向，除了犯太歲的屬虎民眾，其他生肖多多少少也得稍微留意。《旺好運》的命理專家楊登嵙老師，就為大家分析今年12生肖的健康運勢，其中屬龍、馬的朋友恐將遭遇血光之災，未來一年務必提高警覺。

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屬鼠的人

因為流年行煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動如登山，潛水等活動；至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

屬牛的人

今年體質較弱小病頻仍，要多休養生息才能保持身體健康，避免激烈運動，留意肢體方面的問題，容易扭傷折損。切勿暴飲暴食，否則容易因腸胃受損引發各種疾病。

屬虎的人

值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面疾病，極易引起腸胃急性病症。

屬兔的人

「病符」入侵，身體抵抗力較差，易感染風寒及流行病，須多注意生活飲食衛生，適量做些運動增強體魄。特別是農曆正月、4月及10月份，期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠不熬夜，適量運動增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

屬龍的人

今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，絕不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月份尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

屬蛇的人

腸胃方面容易出問題，生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫治癒，終無大礙。

屬馬的人

年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、5月，及7月份更需提高警惕。

屬羊的人

容易過度勞累而神經緊張，有失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，問題不大。有「天厄」凶星出現，多主意外之災，出差或外出旅行須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕有備無患。

屬猴的人

年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時留意身邊長輩健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

屬雞的人

「月德」解救，只要多加保養終無大礙。平時須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外要特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患，平時則要潔身自愛。

屬狗的人

今年身體狀況甚為普通，小病小痛繁仍，忌吃濕熱的食 物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需提高警惕，忌至陰廟（主祀「陰鬼」且「沒有牌」的廟宇）。

屬豬的人

一些病痛在所難免，但不會很嚴重，尤其留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外會有神經緊張的傾向，須盡量多休息，適量運動以放鬆身心！

《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



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