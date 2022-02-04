物流群聚擴大！新北母子桃園圍爐確診　接觸者22人、居隔2人採檢中

▲侯友宜4日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第274次應變會議」。（圖／新北市政府提供）



記者黃巈禾／台北報導

新北市今（4日）無新增確診個案，但新北衛生局表示，今（4日）國內新增本土個案中，有2例來自桃園物流案相關接觸案的確診個案，居住在新北市，這兩例為母子，相關接觸者22人、居家隔離2人，均已安排採檢。

新北市長侯友宜4日下午親自召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第274次應變會議」，各局處參與會議。衛生局長陳潤秋報告，今天國內新增本土個案中，有2例來自桃園物流案相關接觸案，居住在新北市鶯歌區，這兩例為母子，分別是案19125（子）10多歲，以及案19126（母），40多歲。

陳潤秋指出，兩人均完成兩劑疫苗接種，為桃園物流案確診者（案19029）的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

陳潤秋說明，這兩名個案相關接觸者22人、居家隔離2人，均已安排採檢，個案於接觸後均無本市公共場所活動足跡，感染源配合桃園物流案持續疫調進一步釐清。

侯友宜表示，過年期間國內持續有新增個案，今天初四民眾已經開始陸續返回工作崗位了，務必要落實各項防疫工作，用最嚴謹的態度守住疫情。

侯友宜呼籲民眾，做好自我健康監測，有疑慮可以多利用社區篩檢站或使用家用快篩，也提醒還沒打疫苗的民眾趕快接種，從初二開始中和環球機動接種站開始服務外，初四、初五又增加一個新莊四維活動中心的機動接種站，鼓勵大家趕快完成1、2、3劑接種。