地瓜葉粉變身新興飲品　古秀烽：喝了健康養顏美容

▲古秀烽在楊梅區山上種植食用地瓜葉。（圖／翻攝古秀烽臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

傳統製茶技術新應用，地瓜葉粉變身新興健康飲料！桃園升格前，曾擔任縣農會理事長的古秀烽，近年來，在楊梅區山上種植食用地瓜葉，並利用機械採收後，委由農委會茶葉改良埸利用製茶技術，把地瓜葉變成粉末調飲，保留其原有的營養價值，沖泡容易。古秀烽說，地瓜葉粉飲品喝了健康，養顏美容，深受歡迎。

古秀烽是桃園知名的農業專家，曾於1986年獲得台灣神農獎。他說，在楊梅山區種植大片的食用地瓜葉，利用機械採收、減少人工、同時又可以減少工作的職業傷害.蹲著採收、造成膝關節疼痛、甚至損壞！種植的地瓜葉主要用來製造地瓜葉粉、並委由茶葉改埸專利技術生產，有需要的朋友可以申請技轉。

▲蔬菜果粉。（圖／茶改場提供）



由茶改場生產的地瓜葉粉是熟粉，古秀烽說，一瓶礦泉水放一小匙熟粉、搖一搖即可享用，喝了健康又養顏美容，讓你得到意想不到的驚喜！位於楊梅區的農委會茶改場指出，新鮮綠色蔬菜 (如甘藷葉、菠菜) 含有許多抗氧化物質 (ex:多酚類)和機能性成分(ex:葉黃素、葉綠素)，但鮮葉保存期短，且需經烹飪後方可食用，因此在使用便利性上有其限制性。

茶改場為方便消費者食用，成功利用製茶技術運用於開發蔬菜粉茶加工，把蔬菜變成粉末調飲，除保留其原有的營養價值外，更具備便利性，消費者僅需加水沖泡後即可飲用。茶改場進一步說明，該場亦委託臺北醫學大學利用人體試驗(30人)評估綜合蔬菜粉 (甘藷葉/菠菜葉黃金配比) 對改善體味之效果，統計分析三週實驗期間的資料後發現，受試者自評項目中腳臭、汗臭與衣服油垢味可達顯著的改善程度。

茶改場表示，該場開發新興蔬菜粉加工技術，其富含多種營養素、抗氧化物質及膳食纖維，且不含咖啡因等優點，亦相當適合銀髮族飲用，將帶動健康飲料新風潮，