人妻牽「雞」上街超吸睛　兒子朝夕抱「鵝」不放成痴漢

記者黃宥寧／綜合報導

養什麼寵物最吸睛？高雄戴小姐因為相當喜歡動物，因此養了鵝，更奇妙的是小兒子出生後，特別喜歡鵝，每當抱起鵝都露出相當滿足的表情。戴小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，去年10月在路上救援一隻流浪雞，沒想到「雞弟」意外融入他們家庭，連小兒子也都愛不釋手，也讓她決定收編雞弟。

▲戴小姐在路上發現受傷的雞，擔心在外會有危險便將牠救援回家，沒想到兒子與「雞弟」相處的超好。（圖／戴小姐提供）

▼小兒子從出生就開始與鵝姊姊「美眉」相處，時常將姊姊擁入懷中。（圖／戴小姐提供）

戴小姐表示，2010年左右在鄉下的市場看到路邊有賣雞鴨鵝寶寶，她便上前看看，突然一隻鵝寶寶就站了起來，她心想，「決定就是妳了！」就將她買回家，更幫她取名「爾鵝」，她甚至會幫鵝女兒親手製作時尚配件，例如鞋子、蝴蝶結等，也為女兒成立粉絲團，紀錄「育鵝記」。

戴小姐也提到，爾鵝會生蛋，但頻率不固定，她也不會去吃爾鵝生的蛋，很像在吃女兒的寶寶。後來大女兒爾鵝因為生病走了，戴小姐走過悲傷希望再擁有女兒，因此次女「美眉」正式加入大家庭。

▼美眉姊姊與雞小弟相處。（圖／戴小姐提供）

「小兒子出生第17天就被美眉咬過」，戴小姐笑著回憶，小兒子第一次抱到鵝姊姊，臉上表情滿滿驚恐萬分，還以為小兒子會就此留下陰影，沒想到經過朝夕相處，小兒子竟成「痴漢級」寵鵝魔人。

▼戴小姐成立爾鵝小姐粉絲團記錄孩子與寵物相處模樣。（圖／戴小姐提供）

去年10月，戴小姐在路上見到約4個月大的雞，想到朋友前幾天有提到有遇到一隻雞在菜市場徘徊許久，她決定在原地觀察，發現都沒人理，她見雞似乎也有受傷跡象，決定先將雞救援回家，甚至帶牠去看獸醫。

▼雞小弟 。（圖／戴小姐提供）

家中突然來了陌生臉孔，鵝姊姊美眉一時半刻似乎無法適應，只要雞靠近美眉，美眉就會緊張到想退後甚至作勢要咬雞，「一直以來美眉是獨生女，當初多了人類弟弟也是花了好久才釋懷」，戴小姐分享之前美眉剛跟小兒子相處也是相當排斥，現在又要她接受來路不明的陌生雞鐵定無法接受。

▼一起出門購物 。（圖／戴小姐提供）

就是如此奇妙！經過數月後，小兒子與鵝姊姊、雞小弟相親相愛，小兒子也會抱著雞上床睡覺，和睦相處的場景讓她又驚又喜，也就是溫馨畫面讓她決定收編雞也為他取名叫「雞小弟」。現在出門她也會帶著3個孩子出門，當起三寶媽來，不僅讓戴小姐超充實，3名孩子也為家中增添許多歡笑聲。