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練習一個神奇的傾聽法則　竟能創造好人緣

▲▼傾聽,聊天,秘密,溝通。（圖／Unsplash）

▲人與人之間透過傾聽與認可就能產生微妙的變化。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

隨著網路社群愈來愈發達，你是否覺得真心的朋友愈來愈少？當網路上每個人都急著要發表意見時，反而愈來愈容易感覺內心空虛孤寂，彷彿被世界拋棄，這是因為大部分人都過度注重單向溝通表達，忽略了傾聽的重要性。遠流出版社近期推出《傾聽的力量：練習一個神奇的傾聽法則，創造圓滿關係，讓人信任讚嘆「你都懂！》，書中告訴讀者一個簡單的小改變，將徹底翻轉你的人生！

其實一段關係是否能長久維繫，透過兩個人之間的互動就可略知一二，相信許多人都曾經苦惱：「為何他都聽不進去我的話？」書中提出一個人際關係相處時，在溝通過程中經常被忽略的重點：對話中的「認可」，指出透過簡單的認可技巧，將有機會成為他人眼中的貴人，大大改變你與他人的生命。

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作者麥可．索倫森（Michael S. Sorensen）在書中整理出「認可」四步驟，具體作法如下：

l 安撫（有時甚至能消除）對方心中的憂慮、恐懼或不確定感。這在面對另一半不開心、應對暴怒的客戶或同事，或是設法跟小孩講理的時候，尤其有幫助。

l 強化對方的興奮和快樂感受。雖然是錦上添花，但不少研究指出肯定對方的正面經驗，可以大幅提升關係中的連結感和滿意度。

l 給予對方支持與鼓勵，即使你不知道該如何解決問題。知道自己有能力在任何情況中幫助到別人（不管你的經歷或專長為何），可以讓你更有自信。

l 在親密關係中，更懂得如何表達愛、理解和同理心。根據研究（及常識）顯示，這項技能乃是維繫長久、幸福關係的關鍵所在。

透過「同理傾聽」、「認可情緒」、「在適當情況下給予建議或鼓勵」及「再次表示認可」我們縱然不同意對方的立場，只要學會了「認可」技巧，也可以讓自己在對方眼中是一個圓融、善於傾聽又能化解人衝突的人．事實上，這正是因為人際關係相處中，始終渴望獲得的，就是被「認可」。

▲▼傾聽的力量。（圖／遠流出版提供）

▲傾聽的力量：練習一個神奇的傾聽法則，創造圓滿關係，讓人信任讚嘆你都懂！（圖／遠流出版提供）

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