業務必看！虎年「住家公司」旺財7招曝　打造好運風水業績紅不讓

記者許宥孺／高雄報導

新年新氣象，想要留住財神爺，可以利用居家住宅、公司行號調整環境擺設，提升自己的好運氣！命理師楊登嵙就整理出七種招財、旺財方法提供民眾參考，讓你新的一年「虎虎生風」超好運。

▲命理師楊登嵙整理出七種招財、旺財方法。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙老師指出，地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，進而招財、旺財，讓每年好運旺旺來。

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1.「財帛星」旺財

站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東北方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

▲財神爺擺放位置有眉角。（圖／記者許宥孺攝）

2.「聚財位」聚財

在客廳或公司大廳大門斜對角L形角落的「聚財位」，安放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞，可以增加守財、聚財能力。

▲豼貅為今年旺財神獸。（圖／蘭庭國際提供）

3.開運擺設

豼貅、虎爺為今年旺財神獸，每年不同色系，今年旺財色系為白、金、銀、藍、黑。

4.「財神符」旺財

到財神廟、寺廟或向命理老師、法師求「財神符」，放在「聚財位」聚財。

5.招財樹招財

將招財樹放在大門旁的內或外，左右邊皆可，也可左右邊都放。

▲將橘子擺放大門入口象徵大吉大利。（圖／視覺中國CFP）

6.放橘子招財

橘子加紅紙環繞，放置大門入口處或客廳桌子上，大吉大利，大進大利。

7.放硬幣招財

大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）