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換新手機必看！盤點5大安卓好用應用程式

▲安卓5大好用App。（圖／取自9to5google）

▲安卓5大好用App。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人會趁新年換新手機，而外媒9to5google也盤點安卓換新機的應該要下載的5大App，包含通訊方便、密碼安全、鍵盤設置等等，可以給消費者一個參考。

Google Duo

首先在通訊部分，疫情期間，視訊通話是與親人保持聯繫的安全方式。最佳 Android 應用之一是Google Duo。

這款完全免費的應用程序可以非常輕鬆地在 Android 手機和平板電腦以及 Chromebook、計算機甚至 iOS 設備上發起通話。可以將其視為 Apple 的 Facetime，且不局限於一個生態系統。

Google相簿

只需打開App，使用 Google 帳戶登錄，然後決定備份選項。照片將在後台自動備份圖片和影片，但需要設定希望僅透過 Wi-Fi 還是行動網路完成備份。Google 提供全解析率備份以及稍微壓縮的數據保存選項，可以節省容量。

密碼管理器

許多用戶都有大量的在線帳戶，管理和保護這些數據的最佳方法是使用密碼管理器，幫你整合各網站的不同帳號密碼。最推薦的密碼管理器是1Password，具有實惠的價格、使用主密碼和密鑰，讓帳戶安全性高並易於使用。

Google Keep 記事

使用筆記App可以更輕鬆地提醒行程、製作列表等。Google Keep 完全免費，可讓用戶在App中存儲筆記、列表甚至繪圖。這些筆記也會同步到 Google 帳戶，可以在任何其他設備上開啟。透過快速設置，甚至可以使用Nest Mini等 Google Assistant 音箱來管理購物清單。

Gboard

許多Android手機的出廠預設鍵盤並不是十分方便使用，但Google的 Gboard，鍵盤佈局精美，並支援手勢/滑動打字、GIF 搜索和輸入等功能。還有獨特的功能，例如表情符號廚房，可以即時製作一些特別的表情符號貼紙。

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