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阿根廷摻毒古柯鹼案至少20死　中毒者持續增加

▲▼阿根廷古柯鹼毒害案擴大。（圖／路透）

▲阿根廷古柯鹼毒害案擴大。（圖／路透，下同）

中央社

阿根廷布宜諾斯艾利斯省8號門貧民窟發生摻毒古柯鹼事件，至少造成20人死亡，中毒者持續增加，布省省長基西羅夫評估是否從俄羅斯返國處理這起重大毒害案件。

國家報（La Nacion）昨天報導，這起毒害案疑似起因為販毒集團間的地盤鬥爭，目前造成20人死亡、74人住院治療中，仍持續有中毒吸毒者到院就醫，受摻毒古柯鹼毒害的情況擴大。

泰蘭國家通訊社（Telam）報導，衛生局根據目前所得資訊研判這些古柯鹼疑似摻入鴉片，細節仍在了解中。

目前陪同阿根廷總統出訪中俄的布宜諾斯艾利斯省長基西羅夫（Axel Kicillof）與幕僚視訊會議後，評估緊急返回阿根廷處理假毒品重大事件。

▲▼阿根廷古柯鹼毒害案擴大。（圖／路透）

8號門（Puerta 8）為布宜諾斯艾利斯省一處貧民窟，土地為非法侵占使用，磚頭鐵皮矮房中，巷道崎嶇狹小，並無合法的公共建設，大約有近200戶家庭。

根據阿根廷infobae報指出，2017年幫派開始在8號門貧民窟販售毒品，2021年警方接獲23起報案指出該區販毒交易。

前任馬克里政府時期曾喊出零販毒政策，但近年來阿根廷幫派販毒依舊存在，情形也日趨嚴重，根據2019年阿根廷官方數據，2016至2018年間，阿根廷緝獲的古柯鹼增加了54.7%，2015至2018年因非法販毒遭拘留的人數增加147%。

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