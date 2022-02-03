窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

▲謝男想找到贊助他上學的恩人，聯繫方式卻被刪除。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

貴州黔東一名謝姓男子家境清寒，7年前偶遇一名恩人「冰哥」，對方得知他的家境，便開始一路贊助學費，沒想到謝男準備大學畢業時，「冰哥」卻刪掉他的聯絡方式，原先以為出了社會有能力報恩，線索卻就此斷絕，讓他十分慌張，「我真的很想讓大家都知道浙江有一位英雄，我心目中的英雄。」

綜合陸媒報導，謝男老家住在黔東，家裡還有一個妹妹，父親長年在外工作，母親則是務農，日子過得相當拮据。他七年前偶然遇上徒步旅遊的「冰哥」，接著與對方聊了起來，「冰哥」知道他家境十分不樂觀，於是決定出資贊助，且當下就掏出了1,000元現金（人民幣，下同，約新台幣4,369元）。

後續的日子當中，「冰哥」隔三插五匯款，每次金額約為數百元不等，而某次「冰哥」前往雲南昆明旅遊，還拿了8,000元（約新台幣3萬4,960元）給謝男的父親，委託對方代為轉交。

▼謝男想要報恩，卻被對方刪除聯繫方式。（圖／翻攝《錢江晚報》）



後來謝男考上了西南民族大學，收到錄取通知書，「冰哥」也以每年2次的頻率給予助學金，平常還會送生活費、生活用品等物資，讓謝男生活不虞匱乏，但「冰哥」從沒留下個人資訊，只知道是住在浙江杭州的飛行員。

等到2022年1月，謝男準備畢業，「冰哥」突然又轉了一筆6,000元（約新台幣2萬6,220元）同時留下了一段很長的留言，接著刪掉謝男的聯絡方式。

「冰哥」的留言如下：

我的任務完成了。一輩子的路很長，我資助你上學並不求回報，只是你讓我看到了我小時候的自己，讓我於心不忍……我很開心看到你即將畢業走向社會，但我也希望你記住，走出大學校園，你面對的是另一個世界，這個世界也許不會再有人幫助你，需要你自己去拼，去搏。 等到你畢業的時候，忘記有人幫過你這回事，保護好自己，照顧好自己。

▼大學生受到飛行員資助，畢業後準備報恩，卻被對方刪除聯繫方式。（圖／翻攝《錢江晚報》）



儘管提出想要見面的請求，謝男還是遭到拒絕，讓他十分無助，「可是這種恩情怎麼能忘」，他想要讓全世界知道，浙江有一名英雄，默默地在幫助人，還不求回報。

事件曝光後，陸媒《錢江晚報》的記者找上了「冰哥」，而「冰哥」也回應，他出生在福建龍岩的某處偏鄉，從小跟著奶奶長大，家境也相當不寬裕，成長過程中也碰上了一名好心的大哥，對方最後留下一句「希望有能力時，能夠幫助別人」，就刪除了聯繫方式。

因此，「冰哥」2013年前往浙江杭州後，先後資助了約7、8位學生，其中還有人考上了北京清華大學，他固定在1月、7月匯出助學金，平時的社交圈也會互相屏蔽、遮罩，為了就是讓這些學生畢業後不會有心理負擔，「也的確沒人再聯繫過我，這是第一個。」