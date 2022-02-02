重案回顧／男開聯結車睡著！國道追撞4車　1女「身體被切2半」慘死

▲國3新竹寶山段2020年11月間發生嚴重事故，造成1女身體斷成兩截當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳韻如／新竹報導

國道三號南下99.1K處2020年11月發生一起死亡車禍！事發當時5車撞成一團，其中一名葉姓女駕駛因猛烈撞擊，「身體斷成兩截」慘死。檢方事後查出，肇事起因為24歲蘇姓聯結車駕駛開車開到睡著而釀禍，檢方偵結依過失致死罪嫌將蘇男起訴。歷經長時間審理，法官審結，蘇男被依法判刑6個月，得易科罰金。

回顧案情，這起事故發生在2020年11月3日上午，蘇男開著聯結車載著張姓助手行經國道三號99.1公里外側車道，但因精神不濟，蘇男幾乎是邊開邊睡，突然「砰」的一聲，蘇男先是擦撞前方轎車後，又追撞小貨車，小貨車因撞擊又向前推撞另輛轎車，轎車再撞上半聯結車。

警消人員當時獲報趕抵現場，發現現場轎車幾乎面目全非，慘被壓成鐵餅，而前方4輛車的葉姓、張姓、林姓、許姓駕駛受有輕重不一的傷勢，其中葉姓女駕駛頭、胸、腹下肢受有鈍力損傷，全身有多處開放性骨折、嚴重撕裂傷，身體還幾乎是斷成兩截，導致神經性休克合併出血性休克死亡。

蘇男事後坦承自己當時因精神不濟而釀禍，被檢方依過失致死罪嫌起訴。而法院審理後認為，蘇男當時開車在國道上，且又正逢上班時間，車流非常擁擠，但他竟因疲勞而睡著，導致連環車禍發生，讓葉女就此與家人天人永隔，另外3名駕駛也因受傷需休養等。

此外，法官也發現，蘇男在過去也曾駕駛同輛聯結車肇事，當時也被判刑6個月，沒想到卻又再度因疲勞駕駛釀禍，但審酌他已與被害人家屬達成和解，最終依過失致死罪嫌判他6個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。