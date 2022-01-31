快訊／今本土17例　38例境外移入！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增55例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，20例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(19例)、中國(2例)、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入；另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月14日至1月30日；詳如新聞稿附件。

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指揮中心統計，截至目前國內累計5,673,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,654,537例排除)，其中18,790例確診，分別為3,671例境外移入，15,065例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計127例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。