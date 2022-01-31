阿嘶！嫩妹穿小可愛騎檔車跑山　網暴動：買衣服給妳穿

▲18歲汪汪騎檔車跑山將穿著小可愛的照片放在臉書社團，引千人暴動朝聖 。（圖／汪汪提供）

記者黃宥寧／綜合報導

阿嘶！許多愛車之人騎車跑山，為了安全起見，會將全罩式安全帽、防摔衣褲等裝備穿在身上，但日前有1名女車友汪汪，將自己穿黑色小可愛秀出腹肌照PO在臉書社團《輕檔車俱樂部》上，引起千人朝聖紛紛留下「卡」、「買外套給妳穿」等留言。對此《東森新媒體ETtoday》訪問到汪汪本人，她則淡淡表示「穿什麼衣服騎車是個人自由」不需要口水戰。

外型還有些稚嫩的的汪汪接受《東森新媒體ETtoday》訪問，她從17歲開始接觸騎車，在安全的地方慢慢練習，去年滿18歲後立刻去考駕照，拿出積蓄買了一輛日系檔車，和朋友約騎車，因為是第一次跑山所以沒有特別準備裝備，純粹抱著出去玩的心態因此穿著日常衣服就出發，也開心想與大家分享清涼追焦照。

汪汪在網路寫下「穿什麼衣服騎車是個人自由 我平常的穿衣風格就是這樣：）不懂大家為什麼要戰衣服，一堆妹子外拍穿清涼就一堆猴子留言好香想舔，我穿這樣騎車就被說東坡肉 哈哈，騎車難道不是自己開心就好嗎？」網友正、反評價留言多達上千則。有網友好奇問「不冷嗎？」、「這腹肌太厲害了~一定要支持按讚一下」、「很明顯想紅一波，每個圈子都有這種人，不分男女」。

▼不騎車時的汪汪，正職竟是鐵板燒廚師 。（圖／汪汪提供）

對面這樣的疑問，她也向記者解釋，「做自己就好」，現在的她騎車也會穿上完整裝備。熱血的汪汪進一步透露，自己目前是休學狀態，在一家鐵板燒店當廚師，她相當成熟表示「當初不會想，毅然決然覺得不想讀了，覺得工作賺錢比上學重要」她認為先一步進入社會累積經驗，為家裡分擔家計，也是為了自己未來做規劃跟努力。

「用車輪丈量世界」靦腆的汪汪用這句話形容自己，她解釋，人的一生不知道什麼時候會抵達終點，但是透過騎車，認識來自四面八方的車友，透過聊天、騎行可以更清楚知道自己的目標在哪。