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好心無償贈200劑快篩試劑給國小...男少做一動作反吃上官司

▲鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者林冠吟／雲林報導

雲林一名鍾姓醫藥公司負責人，今年8月間好心捐贈200劑中國製的新冠肺炎快篩試劑給雲林某國小使用，同時私下拿了25劑快篩試劑，無償提供給友人使用，不料卻因為鍾男在進口快篩試劑時，未向中央主管機關申請查驗登記，因而被主管機關發現，依違法醫療器管理法將鍾男送辦。雲林地院審理後，判鍾拘役59日，得易科罰金。

鍾姓男子為某醫藥公司與健康管理公司之負責人，由於台灣今年5月新冠疫情大爆發，鍾男於是在今年8月疫情稍稍緩解後，從越南進口由廈門市製造生產的400劑新冠肺炎快篩試劑，並將其中的225劑無償捐贈出去，其中200劑贈予雲林某國小使用，另25劑一樣無償提供給賴姓友人使用。

原以為好心捐贈快篩試劑，能夠為防疫盡一份心力，不料鍾男在進口快篩試劑時，卻未向食藥署申請查驗登記，事後被食藥署查獲，鍾男所持有的快篩試劑立即遭調查局扣押，並依違反醫療器材管理法，將鍾男送辦。

▲鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鍾男雖表示該產品來自越南，然外盒顯示製造商係位於中國，使用方式係利用唾液檢測有無感染病毒，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

鍾男應訊時坦承一切犯行。雲林地院審理後指出，審酌鍾男為醫藥公司負責人，明知醫療器材進口須向中央主管機關登記查驗，但鍾男卻未經核准即非法輸入、供應未經查驗的新冠肺炎快篩試劑給他人使用，鍾男此舉不但有害於衛生主管機關對於醫療器材安全審核，亦可能造成使用者在使用快篩試劑檢驗新冠肺炎時，結果呈現「偽陰性」或「偽陽性」之風險大增，進而危害國家防疫秩序，實有不該，不過衡量鍾男犯後坦承犯行，犯後態度良好，且輸入與供應試劑數量不多，依違反醫療器材管理法，判處鍾男拘役59日，得易科罰金。

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