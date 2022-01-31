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桶屍案／16歲少女被誣指偷300萬！遭殺害「塞進鐵桶」棄屍

▲台中桶屍案。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲少女遭到徐嫌殘忍殺害後，遺體還被裝入塑膠桶中丟棄。（圖／資料照，下同）

記者林昱萱／整理報導

於2020年間破獲的台中、苗栗桶屍案，死者分別為一名16歲少女與一名54歲的何姓男子，該案曝光後，隨即引發社會嘩然。據悉，該名少女生前其實是該犯罪集團某成員的女友，但卻被老大誣指偷竊300萬，因此才被殘忍殺害後，裝到塑膠桶內棄屍。

據悉，少女於2017年6月被通報失蹤，但經過警方調查發現，少女應該是在當年的5月就已經被殺害，而少女疑似是因為被汙衊偷竊300萬元，才會遭到集團老大、成員殘忍殺害，而犯下這起駭人案件的主嫌徐男有諸多前科，之前先是犯下強盜案，經假釋出獄之後又涉及土地詐欺，當時正在被通緝中。

據悉，由何男所率領的犯罪集團行跡殘忍，他們將少女殺害後，不僅將遺體裝到塑膠桶內，還於桶中倒入強酸，想企圖以此毀屍滅跡，之後又將裝有少女遺體的塑膠桶棄置到苗栗山區，而少女遭殺害後兩年。徐嫌因涉及一起土地詐貸案，又懷疑一名54歲的黃姓男子說出對他不利的言詞，因此趁其出庭作證時，將人擄走後活活打死，並將對方遺體裝入桶內棄屍。

▲台中桶屍案。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，主嫌是綽號「光哥」的徐德益。據了解，徐曾是某搶劫集團的主嫌，於2008年間就曾經吸收青少年加入，且該集團組織分明、紀律嚴謹，分為行動組、監視組、支援組等，而徐還會讓新加入的成員們用飛車搶案方式練膽量。此外，徐還會將成員們的身分證沒收，聲稱只要他們不配合，就會被做掉，以此來防止底下成員洩密。

整起事件之所以會曝光，是因為其中一名集團成員受不了良心譴責，偷偷向友人透露此事，才讓全案得以被揭發，而目前犯下此案的犯嫌都已經被收押禁見。

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