英國大叔第一次吃國軍「野戰口糧」　好吃到建議女王提供給英軍

▲早期當兵的民眾看到「野戰口糧」，想到的只有「難吃」這兩個字。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



記者林彥臣／綜合報導

早期當過兵的民眾對於「野戰口糧」的想法，想到的絕對只有「難吃」兩個字，雖然在戰爭狀態中，有食物吃就已經是萬幸，但是隨著科技的進步，世界各國的野戰口糧都持續改進，力求讓前線的阿兵哥可以吃到最美味的食物。法國YouTuber「酷」就與英國大叔Allan一起前往金門，體驗軍事訓練之後，也一起品嘗野國軍戰口糧。

「酷」、 Allan還有扮演軍事訓練教官的健身YouTuber「Peeta葛格」一起開箱了國軍也戰口糧，總共有A、B、C三種型式的野戰口糧，首先開箱的是A式野戰口糧，內容物大致包括果凍能量飲、餅乾、巧克力醬、蔓越莓乾、薑糖、很硬的牛肉乾等等。

英國大叔Allan品嘗了牛肉乾之後表示，可以想像當在戰場上，覺得又餓又累，因為已經打了一整天，那種很鹹的香味，會讓你覺得很期待。Peeta葛格也補充，肉乾是台灣特有的食物，其他國家不會有這種食物。

▲▼英國大叔Allan建議女王，把國軍的黑胡椒牛肉乾提供給英軍，他們一定會很感激。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



接著開箱B式口糧，內容物差不多，只是口味改成巧克力餅乾與黑胡椒牛肉乾。英國大叔Allan在後記的訪問中再次品嘗黑胡椒牛肉乾並且配了一杯啤酒，對著女王的照片說，「妳知不知道這有多好吃，把這個給英軍，他們一定會感激妳！」

▲「軍用野戰加熱式餐盒」不只是充飢的口糧，而是在戰場上能夠真正吃到的「飯」。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



最後開箱的是最特別的「軍用野戰加熱式餐盒」，顧名思義這不是充飢用的口糧，而是真正的「飯」，作法是將所有的料理包、暖暖包裝進加熱袋中，再把水到進加熱袋，利用石灰遇到水會產熱的原理，就可以加熱到攝氏90度以上，15分鐘後就可以吃到暖暖的牛肉燴飯。

▲利用石灰遇水會產生熱的原理，可以把餐盒加熱到90度以上。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



英國大叔Allan品嘗後表示，吃起來確實有一種化學的味道，但是牛肉很嫩，入口即化，「如果這是我唯一的選擇，我還是會很開心。」

「酷」進一步追問，如果在戰場上可以煮這個，會覺得很安慰嗎？

Allan說，「當然，我會覺得很療癒，但是如果是平常下班給我，我會覺得，拜託，我們可以吃更好的，當然在戰場上的標準是不一樣的，能夠來一份熱的牛肉飯，我一定會非常感激」。

「酷」補充，非常感謝發明這些餐盒的人，因為當你上戰場，在外面戰鬥好幾天，可以吃到牛肉飯，這一定是世界上最好吃的東西。