買年貨慶春節　內政部推薦「合作社」支持本土小農

▲民眾可至台灣農業合作社聯合社網站購買年菜。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

時至農曆春節，國人可能應景購買年菜、農特產或伴手禮，內政部推薦新春辦年貨，可向在地合作社就近購買，不但新鮮又減碳，支持本土小農，食安心過好年，合作社資訊可至台灣農業合作社聯合社網站瀏覽查詢。

內政部表示，合作社，是一群有共同需求的人們透過自願結合、共同出資、自主經營的庶民經濟組織，以企業經營及民主決策方式，讓參與者作自己的老闆，改善自己的生活並關懷社區，是一種有溫度的民主式經濟。

我國目前將近有4千個合作社（場），業務類型相當多元，如團結小農共同生產運銷的農業合作社、提升勞動者尊嚴的勞動合作社、發揮消費影響力的消費合作社、展現公民發電力的綠能合作社、實踐共居共享的住宅合作社等，業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險及合作農場等各種領域。

內政部指出，為扶植合作社典範，讓更多民眾參與合作事業，2022年起推動為期2年的「合作事業推動地方創生輔導試辦計畫」，藉由宣導推廣、教育訓練及育成等方式，輔導具在地化特性的合作社，促進地方經濟永續發展，同時也提供青年、婦女、原住民族、中高年齡者等族群及在地居民，從事集體創業或經濟參與的另一種新選擇。