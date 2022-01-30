喝酒臉紅表示酒量好？保護色？　醫生曝：潛藏2癌因子

▲喝酒容易臉紅可能不是件好事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

過年期間難免會應酬或與親友小酌，有些人喝了一點酒臉就紅，坊間傳聞臉紅是因為肝臟代謝好，才會臉紅，也表示這個人酒量很好。但醫師卻提醒，「喝酒臉紅」反而可能是「酒精不耐症」的警訊，因此喝酒臉紅的人比一般喝酒的人，更容易罹患食道癌、口腔癌等酒精所引起的相關疾病，不可不慎。

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▲義大醫院肝膽腸胃科醫師徐銘宏。（圖／記者陳宏瑞攝）

義大醫院肝膽腸胃科醫師徐銘宏表示，酒精不耐症指的是缺乏乙醛去氫酶（ALDH2）代謝酵素，導致「乙醛」累積，才會出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象。

目前乙醛是世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物，因此喝酒臉紅的人比一般喝酒的人，更容易罹患食道癌、口腔癌等酒精所引起的疾病。

徐銘宏指出，酒精不耐症是亞洲人特有的ALDH2基因變異，根據2021年最新台灣人體生物資料庫的基因體資料顯示，全台酒精不耐症人數為總人口的49%，也就是在台灣幾乎每兩人中就有一位帶有酒精不耐症，民眾更要警覺。

根據美國建議的酒精標準劑量，男性每天攝取14公克酒精，大約是2瓶罐裝啤酒的量，女性則要減半，正常男性1天喝超過標準劑量，罹癌風險會上升5倍，如果喝酒易臉紅族群，罹患食道癌比例比正常人高40倍，如果飲酒過量甚至會上升80倍，所以喝酒還是適量就好。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。