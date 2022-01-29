中油最貪執行長再搜出黑錢！累計2890萬　創現場查扣現金最高紀錄

▲檢方查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌與業者過往甚密，收受賄賂，檢、廉專案小組26日前發動搜索，在徐漢辦公室查扣2710萬不明款項，向法院聲請羈押徐漢及劉姓白手套獲准後，專案小組又在獲准交保的李姓業者家中，搜出180萬元的疑似賄款，案情持續擴大，檢方將在春節過後展開第2波偵辦行動。

▲檢方查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組是25日跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬。

▲檢方查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於金額龐大，且現場查獲，讓專案小組人員也很意外，據了解，李姓和黃姓業者是以上億元標得中油製冷設備工程招標案，徐漢涉嫌索賄1000萬元，這筆錢就是25日由李攜帶南下，交給劉姓白手套後，前往中油公司交給徐漢。

徐漢第一時間辯稱是借款，但又交代不清是向誰借的，專案小組隨後又在李姓業者北部住處，搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

全案經檢察官漏夜偵辦後，認為徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，李姓和黃姓業者則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪及政府採購法等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

法院審理後，裁准徐漢羈押禁見、劉姓業者羈押，李姓、黃姓業者分別以80萬元、30萬元交保候傳。

據了解，這2890萬元中，專案人員懷疑其中的1710萬可能是其他標案的得標廠商送的，因此將在農曆春節過後，向中油公司調閱他經手核定的可疑標案，逐一清查過濾，擴大追查有無其他不法情事。

橋檢在日前發出的新聞稿中，特別提到「後續除由專案小組擴大偵辦外，也呼籲涉案員工及業者儘速自首，以免自誤。」顯示專案小組懷疑1000萬元回扣金額相當龐大，是否有其他人參與分贓，也將是偵辦重點，所以才呼籲中油員工自首，看來如果中油真的還有其他員工涉案，這個農曆年恐怕得「挫著等」。