年輕人不掃QR碼「全改用手寫實聯制」！　網揭暗黑真相：要過年了

▲用手機掃QR碼的人變少了。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

受到Omicron病毒影響，本土疫情持續燃燒，指揮中心防疫要求嚴格落實簡訊實聯制，一名網友日前去拉麵店用餐，發現前面的年輕人，明明拿著手機，卻很熟練的拿起筆，手寫實聯制，他還去看了一下店家手寫本的內容，發現這幾天寫紙本的人超多，對此，有網友指出「手寫」的背後用意。

原PO在PTT發文，自從可以手機掃QR碼之後，已經很少有人手寫實聯制，大多都是老人或是沒帶手機出門的人才會手寫，不過他昨天去吃拉麵，發現前面的民眾明明拿著手機，但卻用手寫留下資料，「好奇過去仔細看了一下，這兩天日期寫紙本的超多人，一天就十幾個，前幾頁的大概一天才一個，發生什麼事了？」

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有網友推測暗黑想法「不想被隔離」、「不想收到廣告簡訊」，「手寫的是不是很多人亂寫啊，那上面暱稱跟假名假電話恐怕不少」、「手寫魔人=可能隱藏傳播鏈找不到？」「我就看很多留手機號碼但只有8、9個碼的」、「不想收到垃圾簡訊」、「手機掃QR碼之後，收到太多推銷電話了」、「低調，大家還要過年」、「我看有人裝樣子寫字，其實沒寫」。

▲有網友指出，是為了不想要被隔離。（圖／翻攝自PTT）

但不少網友怒批，「手寫魔人真的破口」、「留假資料的都垃圾，真正的防疫破口」、「手寫假資料其實有偽造文書的問題」、「就是那麼多低能仔，扯公衛後腿」、「亂留資料只是增加其他人的痛苦而已，不要亂教好嗎」。

不過，有部分網友認為，用手寫其實方便，「手寫比較直接，手機要掏口袋，掃完還要等一下按發送」、「用手機沒比較快」、「下雨天手寫還比較方便，不然還要掏手機，很麻煩」、「手寫真的比你拿手機來的快多了」。