別再隱忍苦等對方的訊息了　過來人教你放手一試破解數位愛情焦慮

▲訊息回覆速度讓現代人在感情中變得焦慮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：暢銷兩性作家 凱蒂思．佳莉莉（Candice Jalili）

摘自：大是文化《暈船診療室：解決現代人的數位愛情焦慮，辨識渣男，已讀不回是上好的測試劑！》

●精選書摘

30歲的莉迪（Riddhi）就覺得自己必須隱藏直來直往的個性，才能順利找到對象。「很多時候，就算已經交往了好幾個月，我還是會擔心自己可能表現得太強勢，所以會忍氣吞聲，忽略所有的警訊，直到再也壓抑不住，感情灰飛煙滅，而我的自信心也隨之而去。」

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「總的來說，我覺得自己在感情中表現很差；但同時又覺得，這也是因為我不想把人嚇跑才會這麼做。剛認識的那幾個月對我來說最尷尬，我會覺得不能相信自己，也不能好好做自己，除非我能完全確定對方不會跑掉。」

當我們對話時，莉迪正在思考下一步該怎麼做：她在新冠肺炎疫情中透過網路認識了一個男生。「在隔離封城的時期，我對交往唯一的要求就是定期回訊息。」她說，「我知道很多人都居家工作，但我相信如果你想和我保持聯繫，而又沒辦法見面時，就不應該等8到12個小時才回我的訊息。」

「我告訴閨密們，我想和對方先說清楚，但她們覺得我們什麼都還沒開始，這樣的期待也太不切實際了。我了解她們的意思，但是，如果我的期望無法滿足的話，我也不覺得有繼續下去的意義了。」

她說的有道理，我也不覺得莉迪應該假裝自己不在乎回訊息的事。相信我，我知道這麼快就建議她打開天窗說亮話，絕對違反了我們最愛的「那個遊戲」的法則。然而，請先想想莉迪可能面對的四種情形：

選項一：她不把話說清楚，他們繼續交往

暫且假設莉迪違背自己的本性，不把話說清楚。從對方的角度來看，一切都沒什麼問題啊！因此，情況不會有所改變，他大概每天就只會傳一次訊息，讓她默默的越來越介意、煩心，而對方越來越感興趣的莉迪，則可能根本不是她真正的模樣。這個選項很可能會讓她走上老路，繼續隱忍，忽視前面提過的各種警訊。

好處：他們繼續交往下去。

壞處：她不快樂，覺得不能真正做自己。

選項二：她不說清楚，他們也沒有繼續下去

假如莉迪選擇不計較，而他們最終分開了呢？換句話說，她把話吞下去，

壓抑自己的不舒服，試著想把對方留住，卻還是失去對方。

好處：無。

壞處：她失去自我，也失去了可能的愛情。

選項三：她把話說清楚，而對方不接受

如果莉迪直接指出對方回訊息的壞習慣，很可能就會失去對方。他可能會厭煩或是惱怒；或許他就是很不擅長傳訊息，需要可以接受這一點的對象。不幸的是，莉迪不是那樣的人，所以他們分手。

好處：她自由了，可以去找尋能達到她期待的人。

壞處：她失去了和對方之間可能的愛情。

選項四：她把話說清楚，而對方接受了

這是最理想的情況。莉迪選擇放手一試，表現出真實的自己，對方也欣然接受。他擁抱她直白的個性，也做出必要的改變。即便他還沒辦法奇蹟變身成傳訊息高手，但他們還是能達成某種共識。

莉迪能不再焦慮，而對方看到真正的她後，也覺得更有吸引力了。未來，莉迪不再害怕提出自己煩心的事，因為她知道對方可以好好面對；同樣的，莉迪也可以更自在的做自己，因為她已經表現出真實的模樣了。

好處：她可以和真心欣賞她的人建立真正的連結。

壞處：沒有。這個選項沒有壞處。

我不知道你怎麼想，但我覺得選項三和四是最好的。的確，選項三會讓莉迪失去對方，但她自己則可以繼續前進，因為她知道對方不是她要尋找的那個人。對我來說，這實在遠勝於硬要留住不適合的人，常常被氣到內出血。莉迪應該且值得和欣賞她性格的人在一起。

我知道我的建議聽起來很可怕。但是，面對現實吧！許多人之所以一直玩「那個遊戲」，是因為有所收穫。我們為了約會精心打扮，收穫就是其他人的注目；我們在第一次約會後克制不說出「我愛你」，因此有了第二次約會；我們準時在IG上灑下魚餌，幾秒鐘後就看到對方的名字在手機上跳出。只要我們覺得有效果，就會一直玩下去。長遠來看，玩遊戲並不一定能幫我們找到對的人，卻總是能讓我們把暗戀對象留得久一點。

我也不是要你完全屏棄那個遊戲。你可以繼續做符合你個性的地方，假如化全妝、做頭髮能讓你在第一次約會時信心爆棚，就這麼做吧！拜託！然而，假如你喜歡的是素顏、打扮自然的自己，我也不覺得這樣去第一次約會有什麼問題。

我真正的重點是，如果你開始覺得自己變得不像自己，那就別再想著要玩欲擒故縱了。玩遊戲和徹底失去自我完全不同，所以為了自己好，不要越過那條界線。

★本文經大是文化授權，摘自《暈船診療室：解決現代人的數位愛情焦慮，辨識渣男，已讀不回是上好的測試劑！》