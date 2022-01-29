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社會 社會焦點 保障人權

男併排騎車偷摸女騎士屁股　被逮辯認錯人卻講不出朋友名

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓男子眼見芳芳獨自一人騎車，且四周無人，一時色心頓起，竟騎上前偷摸芳芳的屁股得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／南投報導

南投一名黃姓男子今年1月上旬，騎乘機車行經市區時，看見一名女子芳芳（化名）騎乘電動自行車，行駛在前方道路，且附近恰好無人，認為有機可趁，竟緩緩接近以和芳芳併排行駛，藉此趁機偷摸屁股得逞。南投地院審理後，依違反性騷擾防治法，判黃男拘役40日，得易科罰金。

黃姓男子今年1月上旬，騎乘機車行經市區時，看見女子芳芳恰好也騎乘電動自行車，行駛在前方道路，黃男見當時四周無人，一時色心大起，竟騎車緩緩接近，最終和芳芳併排行駛，再趁此偷摸屁股得逞，隨即加速騎車逃逸。事後芳芳將黃男的車牌記下，怒報警處理。

黃男應訊時向警方否認有對芳芳做出任何性騷擾犯行，並向警方辯稱，他是有騎車經過該處，且有遇到一名女性，不過已經不記得該名女性是騎車或是走路，但他有上前和她打招呼等語；但警方進一步追問黃男，是否和芳芳認識時，黃男竟答以「不認識」，警方再問「那為何要和她打招呼？」，黃男表示「我認錯人了」，警方再追問黃男將芳芳誤認為友人的姓名為何？黃男竟語塞答不出來，最後支支吾吾的表示「和那名朋友很久沒見，久到講不出朋友的名字」，因而讓警方認定黃男性騷擾屬實，依法送辦。

南投地院審理後，審酌黃男趁芳芳不及抗拒之際，趁機偷摸屁股得逞，顯見黃男缺乏對他人身體自主之尊重，並忽略其可能造成芳芳之心理陰影，審酌黃男事後坦承犯行，並與芳芳達成和解，但黃男卻又未依調解內容履行賠償責任，衡量其智識與經濟能力後，依違反性騷擾罪，判處黃男拘役40日，得易科罰金。

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性騷擾騎車摸屁股

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