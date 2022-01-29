　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技　前陸軍步訓官力挺刺槍術

▲▼國軍保留刺槍術如果還是無法與時俱進，大幅翻新訓練內容，只幻想呈現軍人氣魄其實大可不必。（圖／陸軍臉書）

▲國軍是否要訓練刺槍術，最近在網路上成為討論的話題。（圖／陸軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

陸軍司令徐衍璞上將下令全軍推廣進階刺槍訓練，在既有基礎刺槍技法上訓練應用刺槍技法，讓國防部長邱國正也贊同，「刺槍是練技也是練心」，相關話題在國軍基層以及當過兵的民眾之間，引發許多討論。對此前陸軍「步訓部體育組」上校組長張博智就對此表示，即使高科技的戰爭，也要仰賴低科技的體能，力挺國軍訓練刺槍術、五百公尺障礙超越、手榴彈投擲等體能戰技。

▲▼國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將主持中正預校109年班學生畢業典禮。（攝影／軍聞社記者吳柏融）

▲對於刺槍術的議題，陸軍司令徐衍璞上將、國軍基層、當過兵的民眾看法各不相同。（攝影／軍聞社記者吳柏融）

張博智指出，陸軍這項決策，雖然看似加大訓練廣度、強度，實則只能算是重回戰訓本務的軌道上，因為這些課目與訓練，以往都是軍隊的家常便飯，只因國軍實施精實案之後，組織調整而逐漸荒疏。

張博智分析，逐漸荒疏的主因，雖因執行精實精簡案而起，其實也和觀念認知攸關︰甚麼時代了，還練這些近戰課目﹖高科技遠距作戰還需要超越障礙、投彈、拚刺刀嗎？

張博智對此也反問，如果因為時代進步就對質疑前述課目訓練的價值與需要，那為何還要練體能、練拳腿、練格鬥？

張博智認為，體能是健康的基礎，更是執行任務必備的條件，體能的重要性無人否定，乃有許多促進體能的處方，而障礙超越則是針對軍人執行任務的戰鬥體能，儘管它的設計各國各有特點，障礙超越無疑是中外軍人必修的訓練，手榴彈，又稱「口袋砲兵」，攜帶方便，殺傷力大，一出手或可扭轉局面，投遠投準的訓練，自然不能少。

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久，就此也看得出國軍在改革上的牛步。（圖／陸軍司令部）

▲張博智認為，過去強調團體刺的形式整齊動作一致，讓官兵不識其本質與特長而否定它。（圖／陸軍司令部）

至於刺槍術，張博智分析，「強身兼具防身，既做運動又練戰技，一舉數得」，質疑刺槍術存在的價值與必要，只因長久以來「錯教亂練」以致未能掌握要領，習得一技之長，刺槍術既是戰技，就應為用而訓、為戰而訓，而其關鍵就是以對刺為訓練的核心。

張博智認為，過去止於基本刺、團體刺的形式整齊動作一致，官兵不識其本質與特長而否定它，如今導正訓練主軸，以對刺為重點與目標，必能一新耳目，奉之為必備的必殺技。

▲▼張博智認為，高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技。（圖／前陸軍步訓部體育組上校組長張博智提供）

▲張博智認為，高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技。（圖／前陸軍步訓部體育組上校組長張博智提供）

張博智強調，戰爭是殘酷的，戰鬥是艱辛的，而其考驗的不只是體能、戰技，更是心理素質與膽識，儘管科技日新月異，戰爭型態一再改變，操作戰具的仍然是人，強化人的心理素質尤其重要，而其端賴嚴格的訓練，尤其是體能戰技，這正是高科技戰爭中，「低科技」體能戰技益形重要的原因。

張博智最後指出，寓體能訓練於戰技訓練之中，體能奠基，戰技為用，體能戰技相輔相成、相互為用，但是，具備良好體能不必然能有精湛戰技，唯有在體能基礎上掌握要領並反覆習練，才能鍛鍊精湛戰技，練體能需要持恆，練戰技尤然，而在時間有限的狀態下，寓體能訓練於戰技訓練之中，既練體能更練戰技，體能之訓練更符合戰技應用之需求。

ET快訊
過年紅包「一張表看行情」　9禁忌誤觸：會漏財
別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話
無名最早網紅！16歲擁400萬粉絲　14年後現況曝光
美F-35C撞航母墜南海　驚人影片曝光！傳和中國搶撈戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技　前陸軍步訓官力挺刺槍術

全球軍力排行！台灣名次上升　網驚「比北韓強？」

拉脫維亞防長重砲「批評德國」　親近俄中分裂歐洲

中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾　地球同步軌道有望清空

美軍航母群聚集中國周邊…或於冬奧期間挑釁　陸國防部：已有準備

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

姜丹尼爾《警校菜鳥》溫柔眼神融化人　貼心替她擦藥...蔡秀彬心動「對他吹氣」

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技　前陸軍步訓官力挺刺槍術

全球軍力排行！台灣名次上升　網驚「比北韓強？」

拉脫維亞防長重砲「批評德國」　親近俄中分裂歐洲

中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾　地球同步軌道有望清空

美軍航母群聚集中國周邊…或於冬奧期間挑釁　陸國防部：已有準備

英國軍情六處幫助中國「火箭科學家」叛逃　張競：彆腳的間諜故事

戒尿布卡關怎麼辦？憋不住、尿床5方法破解

日警視廳道歉「弄丟3.5磁片」　年輕人秒問號：那是吉祥物嗎

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」　黃曉明砸10億硬撐7年

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

這張卡很尊榮！　馬來西亞哲學博士謝品然獲內政部頒「梅花卡」

春節繳罰單可延至2月7日　7大「電子支付」繳費馬欸通

6款絕美「紅色系美甲」推薦！霧紅超氣質　甜美格紋少女感爆棚

女子負氣離家失聯2年…單親父病逝　她得知噩耗淚崩

她在墓地「撿到外星人」！屍體做成木乃伊...23年後揭真面目

軍武熱門新聞

全球軍力排行　台灣名次上升

拉脫維亞防長重砲批評德國 親近俄中分裂歐洲

92海戰兩岸虎艦海上拚刺刀　64年後轉生命運曝光

高科技戰爭也仰賴低科技體能　前步訓官力挺刺槍術

中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾

殲16D首擾台　前空軍中將認證：是解放軍王牌！

英軍情六處助中國火箭科學家叛逃

美軍F-35墜海中國搶打撈　趙立堅：沒興趣

美軍核潛艦罕見停泊關島　日媒：提醒北京別輕舉妄動

關指部戰備偵巡　3輛CM21行經淡水街頭實兵演練

F-35C降落失敗墜海　卡爾文森號連夜從南海撤離

美國或於冬奧期間挑釁　陸國防部：已有充分準備

俄羅斯軍隊進入白俄羅斯　立陶宛：構成直接威脅

比利時F16技師誤觸開火擊毀友機

更多熱門

相關新聞

拉脫維亞防長重砲批評德國 親近俄中分裂歐洲

拉脫維亞防長重砲批評德國 親近俄中分裂歐洲

拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）接受「金融時報」訪問時直言批評，德國和俄羅斯及中國之間「不道德又虛偽」的關係，導致東歐與西歐產生嫌隙。

中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾

中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾

烏克蘭小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」　

烏克蘭小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」　

陸科學家攜極音速武器叛逃　情報官揭後果

陸科學家攜極音速武器叛逃　情報官揭後果

英軍情六處助中國火箭科學家叛逃

英軍情六處助中國火箭科學家叛逃

關鍵字：

刺槍術張博智軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

臉書取消動態大頭貼功能！2月7日起只能放靜止圖像

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

被演藝圈耽誤的體育人！四位體育超強型男

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面