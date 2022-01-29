高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技　前陸軍步訓官力挺刺槍術

▲國軍是否要訓練刺槍術，最近在網路上成為討論的話題。（圖／陸軍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

陸軍司令徐衍璞上將下令全軍推廣進階刺槍訓練，在既有基礎刺槍技法上訓練應用刺槍技法，讓國防部長邱國正也贊同，「刺槍是練技也是練心」，相關話題在國軍基層以及當過兵的民眾之間，引發許多討論。對此前陸軍「步訓部體育組」上校組長張博智就對此表示，即使高科技的戰爭，也要仰賴低科技的體能，力挺國軍訓練刺槍術、五百公尺障礙超越、手榴彈投擲等體能戰技。

▲對於刺槍術的議題，陸軍司令徐衍璞上將、國軍基層、當過兵的民眾看法各不相同。（攝影／軍聞社記者吳柏融）



張博智指出，陸軍這項決策，雖然看似加大訓練廣度、強度，實則只能算是重回戰訓本務的軌道上，因為這些課目與訓練，以往都是軍隊的家常便飯，只因國軍實施精實案之後，組織調整而逐漸荒疏。

張博智分析，逐漸荒疏的主因，雖因執行精實精簡案而起，其實也和觀念認知攸關︰甚麼時代了，還練這些近戰課目﹖高科技遠距作戰還需要超越障礙、投彈、拚刺刀嗎？

張博智對此也反問，如果因為時代進步就對質疑前述課目訓練的價值與需要，那為何還要練體能、練拳腿、練格鬥？

張博智認為，體能是健康的基礎，更是執行任務必備的條件，體能的重要性無人否定，乃有許多促進體能的處方，而障礙超越則是針對軍人執行任務的戰鬥體能，儘管它的設計各國各有特點，障礙超越無疑是中外軍人必修的訓練，手榴彈，又稱「口袋砲兵」，攜帶方便，殺傷力大，一出手或可扭轉局面，投遠投準的訓練，自然不能少。

▲張博智認為，過去強調團體刺的形式整齊動作一致，讓官兵不識其本質與特長而否定它。（圖／陸軍司令部）



至於刺槍術，張博智分析，「強身兼具防身，既做運動又練戰技，一舉數得」，質疑刺槍術存在的價值與必要，只因長久以來「錯教亂練」以致未能掌握要領，習得一技之長，刺槍術既是戰技，就應為用而訓、為戰而訓，而其關鍵就是以對刺為訓練的核心。

張博智認為，過去止於基本刺、團體刺的形式整齊動作一致，官兵不識其本質與特長而否定它，如今導正訓練主軸，以對刺為重點與目標，必能一新耳目，奉之為必備的必殺技。

▲張博智認為，高科技戰爭也要仰賴「低科技」體能戰技。（圖／前陸軍步訓部體育組上校組長張博智提供）



張博智強調，戰爭是殘酷的，戰鬥是艱辛的，而其考驗的不只是體能、戰技，更是心理素質與膽識，儘管科技日新月異，戰爭型態一再改變，操作戰具的仍然是人，強化人的心理素質尤其重要，而其端賴嚴格的訓練，尤其是體能戰技，這正是高科技戰爭中，「低科技」體能戰技益形重要的原因。

張博智最後指出，寓體能訓練於戰技訓練之中，體能奠基，戰技為用，體能戰技相輔相成、相互為用，但是，具備良好體能不必然能有精湛戰技，唯有在體能基礎上掌握要領並反覆習練，才能鍛鍊精湛戰技，練體能需要持恆，練戰技尤然，而在時間有限的狀態下，寓體能訓練於戰技訓練之中，既練體能更練戰技，體能之訓練更符合戰技應用之需求。