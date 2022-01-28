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社會 社會焦點 保障人權

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一名男子28日下午3點多，坐在一間彩券行門口外，低頭滑著手機，沒想到突然被人從背部連捅2刀，男子驚恐轉身，一邊流血一邊抓著凶手質問，「為何要殺我！」民眾見狀急忙報案，男子送醫後無生命危險，凶手情緒激動無法做筆錄，其行刺影像也在稍早曝光。

▲▼行凶。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方拉起封鎖線，正持續釐清案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，雙方當事人曾一起在工地上班，但個性不合日生摩擦，39歲陳姓男子28日決定要去找49歲何姓前同事理論，結果到了何男住家發現人不在，陳男一肚子氣正要離去時，剛好看到何男坐在彩券行外。

▲▼行刺畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲何男坐在椅子上低頭滑手機，沒想到遭前同事（馬賽克處）持刀從背後狠刺。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男從機車車箱拿出菜刀並緩緩上前，貼近朝何男背部刺了一刀，何男受到驚嚇跟劇烈的疼痛，轉過身還來不及出聲，陳男又朝其側身刺了一刀，何男血流如注抓著陳男，民眾見狀報案。

救護人員到場看到渾身是血的何男，趕緊協助送醫救治，警方也當場逮捕陳男。全案依殺人未遂罪嫌移送法辦，詳細事發原因仍有待釐清。新莊警分局呼籲，暴力並非解決事情之道，警方對不法案件絕對零容忍，也呼籲民眾切勿以身試法，致身陷囹圄。

▼行凶用的菜刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼菜刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

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